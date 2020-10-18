Сразу четыре барнаульца вышли на поле в рамках 11-го тура РПЛ по футболу

Сразу четыре воспитанника алтайских футбольных команд сыграли 17 октября в матчах 11-го тура Российской премьер-лиги.

Первые матчи состоялись после перерыва на игры сборных. В одной из них атакующий полузащитник "Зенита" Александр Ерохин стал автором победного гола в домашнем поединке против ФК "Сочи".

В середине первого тайма барнаулец поразил ворота и сделал счет 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. "Зенит" в итоге выиграл с результатом 3:1, а эксперты канала "Матч ТВ" признали Ерохина лучшим игроком матча.

В Краснодаре другой выходец из Барнаула, вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин пропустил три гола от местного ФК "Краснодар". В итоге команда проиграла со счетом 1:3.

В тот же день подмосковные "Химки" с Кириллом Боженовым в составе на своем стадионе в драматичной борьбе уступили московскому "Спартаку" с результатом 2:3. При этом все голы команды забили после перерыва.

Еще один бывший "динамовец" Антон Камилов вышел в стартовом составе "Уфы" в гостевой игре против московского "Локомотива". Благодаря голу Гжегоша Крыховяка железнодорожники выиграли игру – 1:0.