В Барнауле выхаживают краснокнижного лебедя с перебитым крылом

Тундрового лебедя, внесенного в Красную книгу Алтайского края, подстрелили браконьеры в Усть-Калманском районе неподалеку от села Кабаново. Сейчас редкую птицу выхаживают в барнаульской организации "Ноев ковчег", которая занимается реабилитацией диких животных для их выпуска назад в природу.

Алтайский орнитолог Алексей Эбель не исключает, что ранившие лебедя люди не имели злого умысла.

"Проблема, скорее всего, в том, что малый лебедь летит тогда же, когда начинается пролет северных гусей, это второй вал охоты. К сожалению, есть такой факт, что не все охотники об этом знают, – цитируют слова Эбеля "Вести Алтай". – Кто-то невольно становится браконьером, потому что сейчас у нас никакой охотминимум не сдают, никто не проверяет, знают ли охотники на какие виды можно охотиться, а на какие – нельзя".

У птицы перебито крыло. Ветеринары считают, что она больше никогда не сможет летать.

По словам Эбеля, во время сезона охоты в "Ноев ковчег" поступает много пернатых подранков. Осложняет ситуацию отсутствие в организации рентгена – всего одна незамеченная дробинка впоследствии может привести к отравлению свинцом и гибели птицы.

Ранее amic.ru писал, что умирающую краснокнижную птицу нашли в Угловском районе. В тяжелом состоянии ее доставили ветеринарам. Шансы кудрявого пеликана на выздоровление специалисты оценивают как низкие.