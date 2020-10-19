В Барнауле выхаживают краснокнижного лебедя с перебитым крылом

Тундрового лебедя, внесенного в Красную книгу Алтайского края, подстрелили браконьеры в Усть-Калманском районе неподалеку от села Кабаново. Сейчас редкую птицу выхаживают в барнаульской организации "Ноев ковчег", которая занимается реабилитацией диких животных для их выпуска назад в природу.
Алтайский орнитолог Алексей Эбель не исключает, что ранившие лебедя люди не имели злого умысла.
"Проблема, скорее всего, в том, что малый лебедь летит тогда же, когда начинается пролет северных гусей, это второй вал охоты. К сожалению, есть такой факт, что не все охотники об этом знают, – цитируют слова Эбеля "Вести Алтай". – Кто-то невольно становится браконьером, потому что сейчас у нас никакой охотминимум не сдают, никто не проверяет, знают ли охотники на какие виды можно охотиться, а на какие – нельзя".
У птицы перебито крыло. Ветеринары считают, что она больше никогда не сможет летать.
По словам Эбеля, во время сезона охоты в "Ноев ковчег" поступает много пернатых подранков. Осложняет ситуацию отсутствие в организации рентгена – всего одна незамеченная дробинка впоследствии может привести к отравлению свинцом и гибели птицы.
Ранее amic.ru писал, что умирающую краснокнижную птицу нашли в Угловском районе. В тяжелом состоянии ее доставили ветеринарам. Шансы кудрявого пеликана на выздоровление специалисты оценивают как низкие.
Комментарии
"Промчались печальные годы, И однажды ко мне на рассвете Вернулись друзья с охоты И бросили птицу на стол. Нездешнюю птицу и странную. С глубокой кровавою раною, С глазами такими знакомыми И с перебитым крылом..."
У птицы перебито крыло. Ветеринары считают, что она больше никогда не сможет летать.
И зачем его дальше мучить? Что он несъедобный что-ли? Суп из него сварить нельзя?
"что ранившие лебедя люди не имели злого умысла", если охотник не может различать птицу, значит он не охотник. Охотники даже селезня от утки могут отличить и в полете и на воде.
А если человека подстрелит и тоже скажет, что не имел злого умысла, ну перепутал с медведем...
19.10.2020 14:13
- гость -
Ну вам бы только съесть.