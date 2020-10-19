Бессимптомные больные не входят в алтайскую ковидную статистику

Заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 19 октября рассказала, что бессимптомных больных в статистику заболевших коронавирусом не включают.

"Такие формы, как бессимптомные, в данный момент в общую статистику не включаются, – рассказала Калинина. – При этом все меры в отношении носителя, а также в отношении людей, его окружающих, проводятся".

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова обратила внимание на то, что вся официальная статистика отражает действительную картину заболеваемости в Алтайском крае.

"Вся информация, которая сегодня публикуется на страницах оперативного штаба, она, во-первых, соответствует действительности, и все цифры, которые сегодня там отражены, – они актуализируются каждый день, – подчеркнула Переладова. – Они ровно точно так же коррелируются со всеми цифрами, которые мы регистрируем в федеральном регистре заболевших".

Как ранее писал amic.ru, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались.