Бессимптомные больные не входят в алтайскую ковидную статистику

Заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 19 октября рассказала, что бессимптомных больных в статистику заболевших коронавирусом не включают.
"Такие формы, как бессимптомные, в данный момент в общую статистику не включаются, – рассказала Калинина. – При этом все меры в отношении носителя, а также в отношении людей, его окружающих, проводятся".
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова обратила внимание на то, что вся официальная статистика отражает действительную картину заболеваемости в Алтайском крае.
"Вся информация, которая сегодня публикуется на страницах оперативного штаба, она, во-первых, соответствует действительности, и все цифры, которые сегодня там отражены, – они актуализируются каждый день, – подчеркнула Переладова. – Они ровно точно так же коррелируются со всеми цифрами, которые мы регистрируем в федеральном регистре заболевших".
Как ранее писал amic.ru, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались.
Комментарии
и эти врут.. надоели
Не смешите! Положительный ПЦР-тест на COVID - значит заболел, никто про симптомы и не спрашивал.
Постоянство цифр (хотя-бы последние 3 дня: 184,185,185) она чем объяснить может?
еще одни сказочники)
следующий шаг... легких больных в статистику заболевших коронавирусом не включать потом средних не включать и т.д? Цифорки наше все....
Ну вот, хоть признали что бессимтомников не считают!
" При этом все меры в отношении носителя, также в отношении людей, его окружающих, проводятся".
а вот это уже ложь и я тому доказательство.
А помоему вообще ни кто не входит. цифры с потолка, ровно такие - какие надо для начальства, чтоб головы не полетели.
Постоянство цифр (хотя-бы последние 3 дня: 184,185,185) она чем объяснить может?
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норма проведения тестов в день
Спасибо что разъяснили. Хотя веры вашему ведомству 0 целых
Да даже те кто лежит в больнице с подтвержденным ковидом у них в базе не числится...! Всё телефоны уже обзвонили, нашим чиновникам пофиг.
главное чтобы бункерному нравилось
Людям работающим с положительным тестом больничный даёте? На каком основании? По вашим словам он больным не считается,
Хотел написать "врут и не краснеют", потом увидел, что они все в красном...
Вот этим людям в красной форме вообще доверия никакого нет
наглая ложь, уже у каждого человека в Алтайском крае:
- либо сами болеют со всеми признаками ковида - без тестов дома
- либо родственники/знакомые так болеют
Количество носителей вируса болевших и без симптомов - это и есть общественный иммунитет , а его в статистике нет.???
Странно это все
Да все уже пущено на самотек, никто никого не считает и не пытается, считай медицина и неотложка умерли, лекарств нет, выживет тот кто выживет...Это просто катастрофа!
Извините, враньё! В нашей семье у одного человека положительный тест. Мы не дождались ни постановления ни визита врача. В т.ч. никаких повторных тестов, нас просто нет!!!
Меня мучает вопрос о Томенко.
Нашли вирус. А для того чтобы лечить в не ковидном госпитале вирус исчез.
Пытаются всячески скрыть тысячи заразившихся за сутки
Кого покрывает, уважаемая Калинина?
Вы, как дети, врет-не врёт. Я вот думаю, что они толсто троллят вас.
Ещё не надоело каждую неделю на своих онлайн-брифингах всякую ахинею нести ?
Власть не хочет вводить карантин и все закрывать. Ок. Предприятия и организации сами могут закрыться, так как просто некому будет работать. Во многих офисах сейчас полный швах. Не везде руководство продвинутое и отправляет сотрудников на удалёнку, многие работают до последнего и заражают коллег только так. Иллюстрация. Сегодня был в одном банке города (не скажу каком). Он закрыл уже все отделения из-за пандемии, оставил только одно. В оставшемся куча народа набилась, очередь большая, половина кашляет/чихает/сморкается, маски у половины клиентов на бороде, сотрудницы тоже через одну с признаками орви, сама управляющая - 100% болеет как минимум орви. В помещении не проветривается. А так да, все работаем, держимся ещё пока, только зачем добивать оставшихся, неужели плюсы от такой работы не перевешивают минусы
Да больных ковидом в лёгкой форме очень и очень много,к тому же они работают, но симптомы явно ковтдные,так откуда будет меньше больных??? Вот и растут выявленные кажд. день. А нам подают совсем не то число выявленных!!! Или я не прав???
Балаболы! Сорвать погоны и ими по морде. а в ОК волчий билет выдать.
Еще одна Ирина Переладова