Опять 185. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 16 593, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Выздоровели 14 099 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 40, Бийск – 24, Рубцовск – 12, Славгород и Первомайский район – по 11 заболевших, Заринск – 10, Новоалтайск – 7, Смоленский район – 6, Камень-на-Оби, Калманский, Косихинский, Целинный районы – по 5 заболевших, Бурлинский, Быстроистокский и Тальменский районы – по 4 заболевших, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Топчихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Кулундинский, Новичихинский, Петропавловский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Змеиногорский, Курьинский, Панкрушихинский районы – по одному заболевшему.

За сутки в регионе скончались еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 653. В 307 из них причиной стал COVID-19.

Отметим, что накануне, 18 октября, в сводке оперштаба также было 185 заболевших и семеро умерших.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 355 пациентов. Из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободными остаются 369 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в Барнауле скончался известный психолог Алексей Капранов. Он страдал от сахарного диабета, с которым после заражения коронавирусом организм не справился.