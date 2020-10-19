Опять 185. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 16 593, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Выздоровели 14 099 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 40, Бийск – 24, Рубцовск – 12, Славгород и Первомайский район – по 11 заболевших, Заринск – 10, Новоалтайск – 7, Смоленский район – 6, Камень-на-Оби, Калманский, Косихинский, Целинный районы – по 5 заболевших, Бурлинский, Быстроистокский и Тальменский районы – по 4 заболевших, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Топчихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Кулундинский, Новичихинский, Петропавловский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Змеиногорский, Курьинский, Панкрушихинский районы – по одному заболевшему.
За сутки в регионе скончались еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 653. В 307 из них причиной стал COVID-19.
Отметим, что накануне, 18 октября, в сводке оперштаба также было 185 заболевших и семеро умерших.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 355 пациентов. Из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободными остаются 369 коек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в Барнауле скончался известный психолог Алексей Капранов. Он страдал от сахарного диабета, с которым после заражения коронавирусом организм не справился.
Комментарии
Полочка.
И рыбки.
В Барнауле то много, то мало, но в других городах и районах в эти же дни, наоборот, то мало, то много.
Неделю ни в одной из аптек, ни в частной, ни в государственной,ни в свободной продаже, ни под заказ нет показанных при лечении ковида лекарств. Отвечают, что и на складах ничего нет и неизвестно, когда будет.... Дай Бог здоровья людям, кто допустил ситуацию, когда люди вынуждены умирать, не дождавшись помощи.
Да уж....
Здоровья им, блин ПО ПОЛНОЙ!!! До рвоты...твари.
Какие 7 умерло? Морги переполнены, очередь на вскрытие до недели! Хватит врать! Раскройте реальную информацию по заболеваемости и смертности, может тогда только до людей дойдет, насколько все серьезно...
цифры - наглое вранье!
количество тяжелых/ивл взлетело - это следствие неоказания вовремя мед. помощи (в том числе и тестирования)
вчера в новостях, В.В. доложили, что в 6 регионах проблемы с тестированием. Интересно, наш край, попал в эти 6 регионов... Или у нас все отлично с лечением (только паталогоанатомы не успевают тела вскрывать)!
Показать реальную картину - расписаться в своей несостоятельности .
У меня уже друзей знакомых процентов под 40 болеют, кто легко кто тяжело, и ни каких лекарств в аптеке и мед.помощи просто нет..........
Куда делись медикаменты из аптек???
все лекарства использовали при лечении губернатора в вип-палате, звыняйте
Словно всё впеpеди,словно все по местам
Словно позавчеpа,словно послезавтpа
Странно, в Павловском районе уже неделю по Вашим сведениям нет заболевших , а люди болеют и умирают. Статистику скрывают уже совсем наглым образом, СМИ транслирует не верные данные!!!
185 тестов в день, приказ минздрава больше не делать
СВОБОДНЫМИ ОСТАЮТСЯ -369 коек!
Если ежедневный прирост 185,то несложно посчитать,на сколько дней хватит коечного фонда. Что власти предпринимают,чтобы улучшить ситуацию?
власти сдерживают статистику