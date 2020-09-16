В барнаульском поселке начался ремонт моста через реку Власиху

В барнаульском селе Власиха специалисты приступили к реконструкции моста через реку по улице Мамонтова, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы по созданию объездного пути. После этого дорожники приступят к ремонту самого моста.

Отмечается, что стоимость работ, согласно муниципальному контракту, составит более 53 млн рублей. Пройдут они в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

Ранее в Барнауле восстановили разбитые тротуары на улице Водопроводной в границах улиц Парфенова и Линейной. Дорожные работы на участке продолжаются.