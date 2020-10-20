Две алтайские частные клиники делают бесплатные тесты на COVID-19

К бесплатному тестированию населения на коронавирус подключили частные компании, рассказала заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 19 октября.
По ее словам, соответствующие мероприятия проводят с прошлой недели. Часть пациентов попадает под "бюджетные" квоты, а вот у остальных в тех же медучреждениях возьмут анализы на COVID-19 только платно.
Количество людей, которые могут пройти тестирование бесплатно ограничено числом тест-систем, которые поставляют в клиники за бюджетный счет.
Материалы для исследования в медучреждение поставляют из стационаров, уточнила Калинина.
Ранее amic.ru писал, что новый главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов рассказал, как удалось решить проблему очередей перед визитом губернатора Виктора Томенко.
Комментарии
ключевое слово,перед визитом губернатора Виктора Томенко. после отъезда всё встало на свои места.
Очередное вранье едирастов. Бесплатно, но ограничено (для тальменки и его подручных, прочих блатных), а вы в очередь ссукины дети, в очередь и платно.
Офигенная новость. Какие 2 частные, кому именно бесплатно? Ну и журналисты пошли
В Москве создан уникальный автоматизированный лабораторный комплекс, позволяющий ежедневно проводить более 4000 исследований на covid-19.
В крупнейшем диагностическом центре Москвы, ДКЦ№1 в кратчайшие сроки был реализован беспрецедентный проект технического переоснащения лабораторного комплекса, который позволил ежедневно тестировать более 4000 образцов на covid-19. Совместно со специалистами ГК АКРОСС была организована отдельная автоматизированная рабочая зона для обработки и анализа образцов пациентов на covid-19 с использованием ЛИС АКЛ.
Вот это объёмы, а не 50 бесплатных для кого-то тестов.
Количество людей, которые могут пройти тестирование бесплатно ограничено числом тест-систем
Статья 41
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно...
Ну что доголосовались за поправки в конституцию? Вот только забыли записать, что всем гражданам бесплатно, а не только тем на которых хватит тест-систем?
20.10.2020 07:58
Вова, плешивый карлик.
Услышал пук но не знаю где он ) причем тут гос. и муниципальных ? В частной же тестят своих приближенных