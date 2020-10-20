Две алтайские частные клиники делают бесплатные тесты на COVID-19

К бесплатному тестированию населения на коронавирус подключили частные компании, рассказала заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 19 октября.

По ее словам, соответствующие мероприятия проводят с прошлой недели. Часть пациентов попадает под "бюджетные" квоты, а вот у остальных в тех же медучреждениях возьмут анализы на COVID-19 только платно.

Количество людей, которые могут пройти тестирование бесплатно ограничено числом тест-систем, которые поставляют в клиники за бюджетный счет.

Материалы для исследования в медучреждение поставляют из стационаров, уточнила Калинина.

Ранее amic.ru писал, что новый главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов рассказал, как удалось решить проблему очередей перед визитом губернатора Виктора Томенко.