Главврач поликлиники № 14 рассказал, к кому на вызов приходят врачи и куда исчезли очереди

14-я поликлиника в Барнауле прославилась на всю страну после публикации фотографий огромных очередей в регистратуру и жалоб пациентов на то, что медицинскую помощь в этом учреждении получить крайне сложно. В среду, 14 октября, поликлинику посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и соцсети взорвали фотографии его пресс-службы, где у регистратуры практически не было людей. Барнаульцы сочли, что пациентов от губернатора "спрятали". Но и власти, и администрация поликлиники уверяют, что "в прятки не играют", а просто нашли способ победить очереди и помочь пациентам. Главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов (возглавил учреждение с 6 октября 2020 года) рассказал amic.ru о своем "волшебном" методе.

Об очередях

– Дмитрий Борисович, люди жаловались на огромные очереди. А в тот день, когда приехал губернатор, очередей не было. Сейчас мы тоже получаем скрины с ваших видеокамер, что очередей нет. Ваши же пациенты говорят, что во время визита Виктора Томенко их отправляли куда-то через другой вход…

– У нас везде видеокамеры. Я могу вам предоставить запись. За все утро, начиная с 6 часов и пока был губернатор. Если вы на этом видео найдете хоть одного человека, который бы разворачивал пациентов, тогда этим словам можно верить. Но никто никого никуда не перенаправлял. Ни тогда, ни сегодня. Я могу вам отдать видеозаписи и за сегодня. Никакой очереди там нет.

– А куда делись очереди? Были и вдруг не стало.

– Проблема очередей была вызвана, во-первых, низкой укомплектованностью кадрами, во-вторых, тем, что большое количество сотрудников поликлиники находятся на больничном. Из 28 терапевтов осталось всего 11. Регистратура тоже практически вся одномоментно ушла на больничный. То есть люди с утра пришли, а регистратура пустая, некому работать. Я пришел в эту поликлинику 6 октября. С этого времени и начались преобразования. Закрыл услуги физиоотделения, массажа. Оттуда людей перевел в регистратуру – мне просто некого было больше перевести туда. До этого в регистратуре работали два окна, сейчас – пять. Регистратура работает в две смены: с 8:00 до 20:00.

Кроме того, у нас появился кол-центр, куда люди могут позвонить, получить какую-то информацию и им не нужно приходить для этого в поликлинику. До этого телефоны стояли у регистраторов, а если в регистратуру пришли пациенты, то на телефоны никто не отвечал. Сейчас в кол-центре у нас четыре оператора, плюс дополнительно мы заключили договор с "Добрым доктором". На безвозмездной основе они предоставили нам еще трех операторов. У нас появилась дистанционная запись, и в целом стало больше возможности записаться к врачу, в том числе и по телефону. Это тоже помогло сократить очереди.

Кроме того, я проговорил абсолютно с каждым терапевтом, чтобы вывести их на полторы ставки. Сейчас они работают с 8:00 до 18:00.

– Не слишком тяжело?

– Это временная мера, пока остальные не вышли с больничных листов. Но если этого не сделать, мы не сможем обеспечить доступность медицинской помощи. Да даже сейчас мы с трудом можем ее обеспечить. Но, по крайней мере, я за это время увеличил количество приемов больных, количество талонов.

Плюс мы полностью убрали с терапевтов пациентов, которые имеют федеральные и региональные льготы. Обычно в это время они всегда приходили, чтобы им выписали льготные лекарства. Сейчас мы эти препараты выписываем дистанционно, чтобы у людей не было необходимости приходить в поликлинику, где высока вероятность заражения. Сейчас у нас терапевты принимают только пациентов с симптомами ОРВИ.

О вызовах

– Терапевт полторы ставки работает на приеме пациентов в поликлинике. А потом ему еще идти по вызовам?

– Мы изменили и эту структуру. Сейчас у нас 11 терапевтов сидят только на приеме в поликлинике. На вызовы, которые поступают, я выделил одного терапевта и одного фельдшера. Плюс по соглашению один из специалистов "Доброго доктора" обслуживает наших пациентов. В первую очередь мы ходим к тяжелым больным, тем, кто не может сам к нам прийти. Остальных мы все же стараемся зазвать на прием к врачу. Дело в том, что на вызов к одному человеку врач потратит как минимум полчаса. А в поликлинике за это же время он сможет принять трех больных. С той укомплектованностью, которую мы имеем, и повышенной нагрузкой, я принял решение, что в первую очередь принимаем пациентов в поликлинике. Потому что так мы сможем оказать помощь большему количеству людей.

– И сколько сейчас у вас тяжелых пациентов?

– В среднем у нас в день порядка 300 вызовов. Но многие пациенты хитрят, указывают очень высокую температуру. Врач приезжает – никакой температуры, сатурация в норме. И это еще больше ухудшает положение и увеличивает нагрузку на врачей.

Мы также закупили SIM-карты и часть сотрудников перепрофилировали. Они обзванивают пациентов с пневмониями и опрашивают их по определенному чек-листу, который разработал Минздрав. Если состояние больного удовлетворительное, то лечение продолжается по намеченной схеме. Если есть ухудшение, то в зависимости от симптоматики назначаем КТ либо рентген и корректируем лечение.

Об ОРВИ и COVID-19

– А тесты на ковид делаете?

– Делаем. За вчерашний день (14 октября, – прим. редакции) было забрано 460 мазков.

– Одна из пациенток вашей клиники рассказала, что ее с подтвержденным коронавирусом направили в общую очередь к терапевту.

– Да, сейчас у нас терапевты в одной очереди принимают и пациентов с признаками ОРВИ, среди них могут быть и пациенты с коронавирусной инфекцией. На данный момент разделять пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 не представляется возможным.

– Тогда получается, что и тестирование, по сути, не нужно?

– Мы проводим тестирование, так как есть рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, которые мы должны выполнять. На самом деле я не вижу необходимости в таком большом количестве мазков. Потому что сейчас люди с симптоматикой ОРВИ и СОVID получают одинаковое лечение. Мы лечим в первую очередь клинику, которая очень схожа в обоих случаях.

– А как же фильтр, где проводится доврачебный осмотр?

– В этой поликлинике как такового фильтра не было. И на то количество пациентов, которые ежедневно к нам приходят с симптоматикой ОРВИ, невозможно создать фильтр. Эти наши 11 терапевтов сейчас принимают только тех, у кого симптомы ОРВИ. То есть, по сути, это и есть один большой фильтр. И мы проговорили с коллективом, что других пациентов у терапевтов пока не должно быть. И узких специалистов там, где принимают сейчас терапевты, – нет. Мы их полностью оттуда вывели.

– Но прием у узких специалистов все-таки ведется?

– Ведется, если пациенту нужна неотложная помощь и у него болевой синдром.

О визите губернатора

– А все-таки, расскажите, что за второй вход с серой дверью, где, судя по фотографиям и комментариям в соцсетях, было не протолкнуться во время визита губернатора?

– Да, есть в торце нашего здания такая серая дверь. Это переход на второй этаж, где ведут прием узкие специалисты, а также располагаются физиоотделение и массажисты, которых мы сейчас перевели в регистратуру. И там же расположен кабинет, фотографии которого разошлись по всему интернету – то самое "окно 4А". Там ведется выписка бумажных больничных листов. На всю поликлинику один кабинет. Так было всегда. Но сейчас нагрузка на него возросла во много раз, потому что больничных выписывается во много раз больше. Соответственно, там скапливаются очереди. Была там очередь и когда приехал губернатор. Но это не второй вход в поликлинику. Там пациенты, которые уже побывали на приеме у врача и им выписан больничный лист.

– Какую помощь вам пообещал губернатор?

– В плане медработников везде все очень сложно. Сейчас ситуация во всех учреждениях одинакова. Поэтому перебросить откуда-то кадры не получится. Но пообещали помочь с кол-центрами. По нашей нагрузке нам необходимо в смену порядка 15-ти операторов кол-центра, чтобы убрать информационный голод. Многие пациенты не могут дозвониться в поликлинику, чтобы узнать результаты тех же мазков. Нужна информационная справка, что делать в той или иной ситуации, к кому обращаться. А если человек не смог дозвониться в регистратуру, то он туда пойдет лично. А это – опять та же очередь, нагрузка и прочее.

– Объясните, в чем все же разница между регистратурой и кол-центром?

– Ранее регистратор отвечал на звонки, и он же принимал пациентов, которые пришли в поликлинику. Он же искал амбулаторную карту пациента. Сейчас структура меняется. Те, кто работает в регистратуре, принимают только пациентов, пришедших в поликлинику. А операторы кол-центра отвечают только на телефонные звонки. Они могут предоставить человеку нужную информацию или справку, и могут вести удаленную запись к врачам. Мы установили операторам компьютеры с открытой записью к врачам на 14 дней, и установили программы, где можно посмотреть результаты мазков на коронавирус. Операторы также могут проконсультировать человека по каким-то другим вопросам.

Большинство пациентов все же болеют достаточно легко, так же, как и раньше болели ОРВИ. Но тогда они не вызывали врача на дом и даже не брали больничные листы. Сейчас же в связи с тем, что коронавирусом очень сильно напугали общественность, все хлынули в поликлиники. Я смотрю на терапевтов и понимаю: ну неделю они работают в таком режиме, ну две, и тоже выйдут из строя. Сейчас все только и делают, что хают здравоохранение. Не только у нас тут, это по всей России так. И лично я вижу роль СМИ в информационной поддержке. Потому что сейчас многие не знают, куда им обратиться, по каким телефонам звонить, как себя правильно вести в этой ситуации.

– Так ведь и мы, СМИ, тоже в ситуации информационного голода. Мы тоже не знаем ответы на эти вопросы. Мы просим Минздрав и Роспотребнадзор – объясните пошагово нам, а мы объясним людям, что делать в той или иной ситуации, и ответов не получаем. С одной стороны ты действительно легко болеешь коронавирусом, как раньше ОРВИ. Но с другой, ты не можешь сейчас выйти на работу или в магазин: за угрозу заражения этим вирусом грозят статьей. Врач прийти не может. А у нас нет понимания, как и где в этом случае оформлять больничный, как быть близким зараженного? Супруг должен сидеть дома или может ходить на работу, в магазин? А дети, если нет симптомов, могут ходить в школу? Они ведь все равно могут быть заразны…

– Да, у нас есть федеральное постановление Минздрава и Роспотребнадзора, которое предписывает пациентам с коронавирусом сидеть дома и никуда не выходить. Но при этом никто не посмотрел, какая ситуация будет в тех же поликлиниках, когда люди начнут болеть массово, когда начнут болеть сотрудники поликлиник. Мы не сможем обеспечить доступность медпомощи. Когда количество обращений пациентов начнет зашкаливать, их никто и никогда объехать не может. И как быть в этом моменте, никто не понимает, и стараются его игнорировать. И тогда каждому главврачу на месте приходится самостоятельно принимать решения. Например, отменить плановую помощь в поликлинике. Да, оснований нет. Но если этого не сделать, то большую часть больных поликлиника не сможет принять. И я, принимая подобные решения, тоже хожу по лезвию ножа.

14-я поликлиника – самая крупная в Алтайском крае. Здесь работают 35 участков. В последнее время поликлиника работает с огромной нагрузкой: на нее приходится треть случаев заболевания пневмоний по краю. Если в целом по региону каждый день регистрируют порядка 200-250 новых случаев пневмонией, то 70 из них зафиксированы среди пациентов 14-й поликлиники. При этом люди жаловались, что не могут попасть к врачам, так как их просто не хватает. 14 октября глава региона посетил учреждение, чтобы на месте узнать, какие возможно принять меры, чтобы сократить очереди.