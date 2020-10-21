В Барнауле установили светофоры на опасном перекрестке

В Барнауле появились новые светофоры. Их установили на пересечении улиц Взлетной и Малахова, где нередко происходили аварии.
Видеозапись об изменениях в организации движения на опасном перекрестке опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Дорожные работы продолжаются. В дальнейшем трамвайные пути можно будет проезжать со Взлетной напрямую через Малахова. До этого водителям, которые двигались по Взлетной, приходилось проезжать несколько лишних десятков метров до переезда через трамвайные пути.
Как ранее писал amic.ru, организация движения транспорта на улице Солнечная Поляна в районе перекрестка с улицей Энтузиастов изменится. С 2 ноября на указанном участке запретят проезжать пересечение улиц в прямом направлении по крайнему левому ряду.
Комментарии
Амик, Раскройте тайну установки нерегулируемых пешеходных переходов. По каким нормативам? Кто проверяет правильность? В каких случаях нерегулируемый меняют на регулируемый? Когда появятся светофоры Попова-Петрова? Куда исчез знаменитый режим ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА с улиц Барнаула?
Молодчина Франк. Сдержал слово. Будет нормальный перекрёсток.
будет ли? вы там ездили после установки по всем направлениям
Да уж, чтоб безаварийно ездить и ходить нужен только Франк. А может просто работу правильно организовать всем причастным к данным вопросам службам? За что , простите, люди ЗП получают, если решает только Франк. Ему одному и платить , остальных на вольные хлеба.
Ленинский специально убрали, особенно в ночное время, чтобы не больше двух светофоров проехать! Дабы нефиг гонять!
Ленинский специально убрали, особенно в ночное время, чтобы не больше двух светофоров проехать! Дабы нефиг гонять!
Волна под определенную скорость была. Не погонять.
21.10.2020 11:06
ЕКХ
Вот когда идешь с превышением, то четко под зеленый проходишь! Проверено!!!
Но к сожалению, я из тех водителей которые соблюдают ПДД и поэтому приходится мысленно крыть матами чиновников, за такую "зеленую волну", когда при соблюдении скоростного режима стоишь на красный через один - два светофора.
Не знаю как там будет со светофорами, но раньше было просто дичь. Удивительно что никто не выкатил иск за кривую организацию проезда.
Удивительно что никто не выкатил иск за кривую организацию проезда.
Одобряю полностью. Зато как хвалятся, когда свои же ошибки исправляют. И прям, слава Франку! Наказывать давно пора для дорожный беспредел. Проехал бы Франк с утреца по окраинам.
Кривая не первый год. Закончат работы и будет норма.