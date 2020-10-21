В Барнауле установили светофоры на опасном перекрестке

В Барнауле появились новые светофоры. Их установили на пересечении улиц Взлетной и Малахова, где нередко происходили аварии.

Видеозапись об изменениях в организации движения на опасном перекрестке опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Дорожные работы продолжаются. В дальнейшем трамвайные пути можно будет проезжать со Взлетной напрямую через Малахова. До этого водителям, которые двигались по Взлетной, приходилось проезжать несколько лишних десятков метров до переезда через трамвайные пути.

Как ранее писал amic.ru, организация движения транспорта на улице Солнечная Поляна в районе перекрестка с улицей Энтузиастов изменится. С 2 ноября на указанном участке запретят проезжать пересечение улиц в прямом направлении по крайнему левому ряду.