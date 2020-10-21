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Новости

Еще 205 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались девять пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 17 103, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки в регионе скончались еще девять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 668.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 20 октября, краевой оперштаб отчитался о 190 новых случаях COVID-19. При этом позже федеральный оперативный штаб заявил о 305 заболевших. В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, что в общероссийскую статистику включили тех, кто переносит болезнь бессимптомно.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.10.2020 14:42
гость

Какая-то математика странная. Логики не прослеживается. Во всем мире в статистику включают и бессимптомных больных, а у нас откровенно занижают данные. Роспотребнадзор - покажите настоящие цифры! Может после этого люди охотнее начнут носить маски и не тусить по караоке, барам, клубам.

21.10.2020 14:44
- гость -

Видимо в эту статистику не входят люди проживающие в нечетных домах на солнечной стороне, потому что луна в козероге......

21.10.2020 14:46
гость

зато сегодня оперштаб молчит в телеге
не рискуют рано говорить

21.10.2020 14:47
Как то так

Надо всего лишь добавить одну строчку в отчёте: выявлено инфицированных.

21.10.2020 14:47
Проходимец

Болезнь без симптомов- как брачная ночь без невесты. Шел, шел - упал, помер. Оказалось болел бессимптомно.
Говорят ковид мозг поражает.

21.10.2020 14:49
- гость -

Видимо в эту статистику не входят люди проживающие в нечетных домах на солнечной стороне, потому что луна в козероге......

меркурий - ретроградный, что в переводе на русский означает - не занесли...

21.10.2020 14:52
- гость -

я думаю, переболело в Алтайском крае около 1 млн человек.
работаем с людьми, клиентов много, по несколько раз в день слышишь в телефонных звонках "болеем всей семьей".
Не 0.6-0.7% как официально, а не менее 30%

21.10.2020 14:58
Павсекакий

Подавляющему большинству заболевших не удаётся попасть в статистику благодаря "усилиям" минздрава и роспотребнадзора.

21.10.2020 15:00
- гость -


21.10.2020 14:42
гость
Не носил и не собираюсь носить намордник! Хоть какие цифры будут показывать!
Я не истерю по поводу вируса, не слушаю бредни чиновников, не пью горстями лекарства... В общем, живу обычной, нормальной жизнью!

21.10.2020 15:04
- гость -

21.10.2020 15:00
- гость -
Пусть земля вам будет пухом

21.10.2020 15:08
- гость -

Вообще не понимаю формулировок.
Как это "За сутки" люди неделями ждут результаты. Или это "За сутки" начала октября?
Что значит "Выявленно" ???
Это люди которым повезло сдать тесты и добиться диагноз COVID.
Расшифруйте пожалуйста!!!

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