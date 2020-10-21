Еще 205 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 17 103, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки в регионе скончались еще девять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 668.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 20 октября, краевой оперштаб отчитался о 190 новых случаях COVID-19. При этом позже федеральный оперативный штаб заявил о 305 заболевших. В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, что в общероссийскую статистику включили тех, кто переносит болезнь бессимптомно.