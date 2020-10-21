Еще 205 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 17 103, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
За сутки в регионе скончались еще девять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 668.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 20 октября, краевой оперштаб отчитался о 190 новых случаях COVID-19. При этом позже федеральный оперативный штаб заявил о 305 заболевших. В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, что в общероссийскую статистику включили тех, кто переносит болезнь бессимптомно.
Комментарии
Какая-то математика странная. Логики не прослеживается. Во всем мире в статистику включают и бессимптомных больных, а у нас откровенно занижают данные. Роспотребнадзор - покажите настоящие цифры! Может после этого люди охотнее начнут носить маски и не тусить по караоке, барам, клубам.
Видимо в эту статистику не входят люди проживающие в нечетных домах на солнечной стороне, потому что луна в козероге......
зато сегодня оперштаб молчит в телеге
не рискуют рано говорить
Надо всего лишь добавить одну строчку в отчёте: выявлено инфицированных.
Болезнь без симптомов- как брачная ночь без невесты. Шел, шел - упал, помер. Оказалось болел бессимптомно.
Говорят ковид мозг поражает.
Видимо в эту статистику не входят люди проживающие в нечетных домах на солнечной стороне, потому что луна в козероге......
меркурий - ретроградный, что в переводе на русский означает - не занесли...
я думаю, переболело в Алтайском крае около 1 млн человек.
работаем с людьми, клиентов много, по несколько раз в день слышишь в телефонных звонках "болеем всей семьей".
Не 0.6-0.7% как официально, а не менее 30%
Подавляющему большинству заболевших не удаётся попасть в статистику благодаря "усилиям" минздрава и роспотребнадзора.
21.10.2020 14:42
гость
Не носил и не собираюсь носить намордник! Хоть какие цифры будут показывать!
Я не истерю по поводу вируса, не слушаю бредни чиновников, не пью горстями лекарства... В общем, живу обычной, нормальной жизнью!
21.10.2020 15:00
- гость -
Пусть земля вам будет пухом
Вообще не понимаю формулировок.
Как это "За сутки" люди неделями ждут результаты. Или это "За сутки" начала октября?
Что значит "Выявленно" ???
Это люди которым повезло сдать тесты и добиться диагноз COVID.
Расшифруйте пожалуйста!!!