В алтайском Роспотребнадзоре объяснили расхождения в сводках оперштабов

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в сводку федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19 были включены бессимптомные случаи коронавируса.

Данные результаты получены у сотрудников ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников вне зависимости от наличия симптоматики.

Напомним, что 20 октября оперштаб Алтайского края сообщил о 190 новых случаях заражения COVID-19. Позднее федеральный статорган дал другую информацию – согласно ей, в регионе за сутки лабораторно подтвердили 305 инфицированных, а край занимает шестое место по суточному приросту в стране.