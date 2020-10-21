Дегтярев заявил, что "народных денег" в России давно нет

"Народных денег" в России уже давно нет. Есть только бюджетные средства, которыми распоряжаются президент страны и правительство, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире местного телеканала "Губерния". Соответствующая видеозапись опубликована в его Instagram-аккаунте.

"Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента – это важно. А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги! Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент. И Дума, которая утверждает (бюджет – ред.), тоже избрана 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого, народных денег уже давно нет. Есть бюджетные деньги. Народные они еще когда налоги платят", – сказал чиновник.

Добавим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать заявление Дегтярева. "Я бы оставил это без комментариев", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.