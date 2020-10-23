Сенатор заступился за врачей барнаульской больницы, где обнаружили трупы в подвале

Барнаульские врачи не виноваты в том, что в подвале городской больницы скопились тела умерших пациентов, заявил первый зампред комитета по социальной политике Совета федерации Валерий Рязанский. Его слова приводит "Газета.ru".
"Повышенная смертность, связанная с коронавирусом, действительно выявила проблему, а в соответствии со строгими правилами вскрытие является обязательным элементом. Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше, – подчеркнул Рязанский. – Медицина сейчас работает в очень напряженном графике. Нашим медикам надо говорить искреннее спасибо – они делают больше, чем могут".
Ранее в социальных сетях появился ролик со скоплением трупов в подвале медучреждения. Его автор утверждает, что видео снято 17 октября.
В региональном Минздраве подтвердили подлинность видео, уточнив, что в медучреждении с 10 сентября функционирует ковидный госпиталь.
По оценке чиновников министерства, такая ситуация возникла по нескольким причинам. В их числе – увеличение количества смертей, причем во всех случаях необходимо было делать вскрытие, и дефицит патологоанатомов, которые должны были этим заниматься.
Кроме того, несколько сотрудников больницы заболели коронавирусом, а некоторые родственники не могли забрать тела из-за того, что были изолированы в целях профилактики заболеваемости COVID-19.
Размещать тела на полу подвала пришлось из-за отсутствия требуемого числа камер хранения, уточнили в краевом Минздраве.
Комментарии
Медики не виноваты,
но если по статистике умирают в день до 10 человек, то откуда трупы?
Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше
Хватит сопли размазывать! Заявляете прямо что конкретно сделано! Опять ничего?
Интересно, по статистике у нас а день меньше 10 человек умирает. Не в Барнауле, во всем крае. То есть в конкретно взятой больнице - не факт что каждый день. Почему тогда не успевают вскрывать?
Потому что их гоораздо больше. .. ((
К медикам меньше всего претензий. Где обещанная и всесторонняя подготовка к борьбе с пандемией. Или зима пришла неожиданно?
23.10.2020 08:55
- гость -
В ковидные везут не только с коронавирусом. Пневмоников тоже. Тяжелых с ОРВИ. Просто они лежат там в разных отделениях.
Хватит сопли размазывать! Заявляете прямо что конкретно сделано! Опять ничего?
Готов паталогоанатомом поработать?
В ковидные везут не только с коронавирусом. Пневмоников тоже. Тяжелых с ОРВИ
—————————-
Это все понятно, но в доковидные времена вскрывать успевали, а теперь нет. Что также не бьется с ковидной статистикой.
Мне кажется что он немножечко еврей
На медиков ни кто и не наезжал
Готов паталогоанатомом поработать?
У меня несколько другая специализация. Но полно знакомых медиков кто не по профессии трудится. Есть даже бывший хирург работающий в фирме по продаже детских игрушек. Какую зарплату вы предлагаете?
23.10.2020 09:16
- гость -
Это следствие. Убрать трупы с поля боя не является приоритетной задачей. Размах лжи которую нам тут втюхивают вот что бесит.
Что значит выявило проблему!???
Детям в школе понятно, что с медициной БЕДА !!!
Министра в мешок и туда, на денек, чтоб и он тоже выявил уже
Не война ведь даже и не чума!!!!
А нам говорят, что люди горками - это нормально
Нужно все трупы выложить перед зданием краевой администрации
Убрать трупы с поля боя не является приоритетной задачей.
Скоро снег выпадет, можно будет их на улице складировать, да?
Так весь наезд народный на руководителей Роспотреба, министра от медицины,бухгалтера и далее по восходящей.
23.10.2020 09:23
- гость -
Безусловно. Но трупы - это лишь следствие. А причина - в работе наших "оптимизаторов". Которые как обычно выйдут сухими из воды...
Тоесть сам сенатор Пашет как раб на галерах, и его соседи по креслам, заступился он, притензии НЕ к медикам а как раз к НЕМУ и его колегам
Лихо власть переобулась, за медиков, да люди к ВАМ притензии высказывают а не врачам
Вам русским языком сказали, многие из лежащих там, уже вскрытые, но их не забирают родственники. Кому то ехать издалека, кто то сам болеет и не может забрать. Им что, эти трупы на свалку вывозить? Вот и лежат и невскрытые, и вскрытые.
23.10.2020 09:44
- гость -
А по статистике у нас больных в день не больше, чем летом. А по вашим словам - больных столько, что похоронить некому...
23.10.2020 09:23
- гость -
Безусловно. Но трупы - это лишь следствие.
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Я думаю большая часть разумного населения понимает причину, к сожалению предпосылок чтоб трупов было меньше нет. Сейчас в стационары поступают больные которых госпитализировать надо было гораздо раньше.Поздно пить Боржоми ,когда печень разложилась. Даже если откроют у нас в крае госпитальные койки , кто лечить будет? Медицина на коленях, когда уйдет поколение врачей конца 80-х начало 90-х работать совсем не кому будет.
Медики не виноваты. Это мы все догулялись, допарадились и донесоблюдались!
23.10.2020 09:50
Мимопроходящий
1. Медиков не винит никто. 2. Вы правы лишь отчасти.
23.10.2020 09:44
- гость -
Вам русским языком сказали, многие из лежащих там, уже вскрытые, но их не забирают родственники.
Жертва соловьевской пропаганды или просто дурак?
А куда делись огромные деньги, что поступили в край для борьбы с ковидом?
23.10.2020 09:42
- гость -
Да бросьте вы! Они повязаны так что не способны выкинуть звено из своей цепи. Попова давно бы уже засадили, как и Новикова сначала на 10 суток а вскоре и вышвырнули. НЕ МОЖНО. Вот вы Карлина тут поносили, а надо признать со всеми его схемами он был хозяином в крае. И вот такую ситуацию навряд ли допустил бы. Он бы одним недобрым взглядом всех заставил шевелится. И не было бы этой клоунады с заранее оговоренными посещениями поликлиник. Сравните главу города Дугина и нынешнего?! Первый грамотная речь представительный, а этот? Ну неужели в ЕР не было других людей? И какое решение может быть от них? Только покрывать свой выбор, все ребята. Это естественный отбор.
Врачи молодые уже сейчас бестолковые, по сравнению со старой гвардией, а дальше еще хуже будет.
да откуда нам знать сколько трупов было в доковидные времена? мы что все дружно по моргам ходили? просто необходимо учитывать сколько по норме в морге за сутки проходит, сейчас не то что каждый второй, каждый первый с подозрением смерти от ковида. сейчас и скорые захлебываются, все с орви вызывают, раньше сидели все дома спокойно терафлю какой нибудь пили. сейчас же малейший чих и все.
камни в меня кидать не надо, всем страшно и все хотят жить, поэтому и ситуация такая
не возникнет проблем с идентификацией? черные пакеты все одинаковы
23.10.2020 10:09
гость
А вы в доковидные времена слышали, чтобы умерших родственников по неделе морги не выдавали?
23.10.2020 10:09
гость
А, то есть это люди виноваты - скорую вызывают, помощи хотят. Да еще и помирать смеют, статистику портят. А так у нас все хорошо.
а откуда нам знать сколько трупов было в доковидные времена?
в одном Барнауле в день до 20 доходило в доковидные времена
Жертва соловьевской пропаганды или просто дурак?
Так не бывает. У нас если ты дурак, то обязательно почитатель творчества Соловьева. Если почитатель творчества Соловьева, то точно дурак.
23.10.2020 09:44
- гость -
То есть вскрытые трупы лежат не в холодильнике. Сколько? День, два, три, неделю? Они же разлагаются...
зато какие у нас парады проходят с демонстрацией военной мощи, а медицина на дне.
что вам лучше танки с ракетами или современные больницы?
Ну вот я дистанцию соблюдаю, маску ношу, на парады и дни города не ходила. И оппа, положительный тест на ковид. Как так то? Ощущения очень неприятные, хуже чем при обычном гриппе. Болит всё : руки, ноги, горло, уши, голова. Не чувствую запахов и вкусов. Температуры нет. КТ не назначают. Да какое там КТ? Лёгкие и то не разу не послушали. Лечусь дома
В первую очередь выявить , снявшего и вылоившего это в сеть и уволить с волчьим билетом. Лично я такое существо на пработу бы не взял. Во вторую уволить всех шакалав и гиен из всех СМИ, которые с откровенной радостью публикуют подобные материалы.
Нашей медицине теперь и предпринтматели помогают, в жилых домах стали открывать ковидные лаборатории. Вот господин Бокий подсуетился, спасиьо аам, что не морг открываете
23.10.2020 09:58
- гость -
А ты кто такая? С чего ты решила, что вправе ярлыки навешивать? Причем тут Соловьев? Ты можешь аргументированно возразить, а не плеваться в ответ, машка?
23.10.2020 10:40
- гость -
Правильно, и верить только официальной статистике! А по ней у нас все хорошо, так что гуляем и веселимся, лекарств в аптеках завались (или нет?)!
23.10.2020 10:30
- гость -
Глупость сморозил и доволен? Да ты сам дурачёчек, дядя.
23.10.2020 10:30
- гость -
У кандидата экономических наук Соловьёва почитатели сплошь дураки, а у прыщаво-ушастого недоразумения в перманентном пубертатном возрасте Дудя - интеллектуальная елита? Ну-ну, хвалите себя и дальше умники с сознанием школоты, да не всей, а двоечно-троечной.
Моя мама умерла в 2015г.(никакого ковида небыло) от инфаркта, ждали неделю когда выдадут тело.
Какие милые люди комментируют новости на амике. Тыкать незнакомым людям, оскорблять и навешивать ярлыки это уже стало нормой? Вы так самоутверждаетесь? Спор по теме, это одно. А оскорбления в ответ на любой пост это уже какая то агрессия. При личной беседе в лоб бы били оппонента?
23.10.2020 10:56
- гость -
Так и вне сети неадеквата полно, и, по ощущениям, становится все больше.
23.10.2020 10:00
- гость -
Хозяин - это у себя на заимке. А чиновник должен быть ответственен и подотчетен населению. На деле подотчетен. А когда спросить нельзя, тогда начиная от президента до простого специалиста крайздрава никто ни за что не в ответе: то "она утонула", то "..вы держитесь", то "врачи не виноваты"(кто бы их винил). Мямлить только.
23.10.2020 10:40
- гость -
На зеркало, как известно, неча пенять... Странные у вас желания, однако. То есть сделать так, чтобы была нормальная медицина без таких ужасов - это не первая очередь. А какая? Вторая, десятая, вообще не надо? Главное - покарать и запретить. И сделать вид, что ничего не было. Улыбаемся и машем.
Мой родственник умер в этой больнице утром 18-го числа, сегодня 23-е, не можем получить тело. Ждем вскрытие, без него не отдают.
Зачем делать вскрытие при таком приросте смертности?
а вот хоронить надо вовремя.