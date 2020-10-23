Сенатор заступился за врачей барнаульской больницы, где обнаружили трупы в подвале

Барнаульские врачи не виноваты в том, что в подвале городской больницы скопились тела умерших пациентов, заявил первый зампред комитета по социальной политике Совета федерации Валерий Рязанский. Его слова приводит "Газета.ru".

"Повышенная смертность, связанная с коронавирусом, действительно выявила проблему, а в соответствии со строгими правилами вскрытие является обязательным элементом. Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше, – подчеркнул Рязанский. – Медицина сейчас работает в очень напряженном графике. Нашим медикам надо говорить искреннее спасибо – они делают больше, чем могут".

Ранее в социальных сетях появился ролик со скоплением трупов в подвале медучреждения. Его автор утверждает, что видео снято 17 октября.

В региональном Минздраве подтвердили подлинность видео, уточнив, что в медучреждении с 10 сентября функционирует ковидный госпиталь.

По оценке чиновников министерства, такая ситуация возникла по нескольким причинам. В их числе – увеличение количества смертей, причем во всех случаях необходимо было делать вскрытие, и дефицит патологоанатомов, которые должны были этим заниматься.

Кроме того, несколько сотрудников больницы заболели коронавирусом, а некоторые родственники не могли забрать тела из-за того, что были изолированы в целях профилактики заболеваемости COVID-19.

Размещать тела на полу подвала пришлось из-за отсутствия требуемого числа камер хранения, уточнили в краевом Минздраве.