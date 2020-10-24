Финишная прямая. Организаторы конкурса "Главная кошка" выбрали претендентов на победу

Конкурс "Главная кошка города" завершил набор финалистов. На этой неделе список претендентов на главный приз – годовой запас корма – пополнился тремя участниками:

Саша (Бийск)

Василиса (Горно-Алтайск)

Снежок (Барнаул)

В каждом из городов-участников – Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске – сформирован список из семи претендентов на титул "Главная кошка". Победителей среди них выберут организаторы конкурса – представители "Радио Дача". Вы также можете проголосовать за понравившегося финалиста на сайте в разделе "Победители": возможно, именно он станет лауреатом в номинации "Народное голосование".

Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль". Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".

Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский рыбозавод". Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".

Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир". Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".

"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,

тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.

"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,

тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.

"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM