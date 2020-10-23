В барнаульском ТЦ откроют ковидный госпиталь на 1000 пациентов

Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ "Геомаркет". Об этом сообщает "Интерфакс".

Представитель ведомства заявил, что в здании торгового центра планируется организовать медицинскую помощь тысяче пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Это позволит увеличить суммарное число коек для таких больных в регионе до 5,6 тысячи. Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Виктор Томенко назвал увеличение мощности ковидных госпиталей одной из первоочередных задач.

Согласно докладу главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, медучреждения, где оказывают помощь больным COVID-19 в Алтайском крае, заполнены более чем на 90%.