В барнаульском ТЦ откроют ковидный госпиталь на 1000 пациентов

Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ "Геомаркет". Об этом сообщает "Интерфакс".
Представитель ведомства заявил, что в здании торгового центра планируется организовать медицинскую помощь тысяче пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.
Это позволит увеличить суммарное число коек для таких больных в регионе до 5,6 тысячи. Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели.
Ранее amic.ru писал, что губернатор Виктор Томенко назвал увеличение мощности ковидных госпиталей одной из первоочередных задач.
Согласно докладу главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, медучреждения, где оказывают помощь больным COVID-19 в Алтайском крае, заполнены более чем на 90%.
Комментарии
жуть
ну наконец то!!
эта 5
планируется организовать медицинскую помощь
У нас много что планировалось, но так ничего и не сделано? Это сайт новостей или сказок и фантастических рассказов?
Они читают наши комметарии.
ТОгда вопрос, а где они наберут врачей, которые будут эти койки обслуживать?
Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели
А у нас есть время до следующей недели? то есть не очень торипомся, да? все нормально
а что вы хотели, если если у нас от ОРВИ, пневмонии и ковидлы МАСКАМИ лечат!
где они наберут врачей, которые будут эти койки обслуживать?
Есть много медиков которые не работают в сфере медицины из-за низких зарплат. Есть те кто уволились отказавшись за копейки работать с заражёнными лицами. Есть много медиков уехавшие работать вахтой в Москву. Объявить хорошую зарплату и медики появятся.
Коек и аппаратуры хватит ? А врачей вы где возьмёте ? С этой инициативой вы опоздали на пол года .
Давно пора перепрофилировать эти бесполезные площади! На очереди "Арена"
а Владимир Владимирович Россию с колен поднял уже?
где они наберут врачей, которые будут эти койки обслуживать?
Есть много медиков которые не работают в сфере медицины из-за низких зарплат. Есть те кто уволились отказавшись за копейки работать с заражёнными лицами. Есть много медиков уехавшие работать вахтой в Москву. Объявить хорошую зарплату и медики появятся.
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Мечтатель, эти медики лучше в соседней новосиб поедут где зарплата в том же ковидном госпитале в два раза выше. Все решится банальней, загонят врачей с поликлиник под угрозой увольнения и студентов медиков под угрозой отчисления, а о хорошей зарплате можно только помечтать...
23.10.2020 16:41
- гость -
А Попов на что? Он ведь ещё тот доктор!
транспарентно как..
А не лучше ли задействовать пустые санатории и гостиницы?
Эти медики лучше в соседней новосиб поедут где зарплата в том же ковидном госпитале в два раза выше.
Это значит, что вы объявили недостаточно хорошую зарплату. Попробуйте ещё раз.
23.10.2020 16:47
Валерия
Если только реквизировать?
Объявить хорошую зарплату и медики появятся.
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Не стройте иллюзий, не появятся медики. Даже тем медикам, которые уже сейчас работают с ковидными больными и то положенные доплаты в полном объеме не выплачивают, хотя, финансирование на эти цели выполнено в полном объемы. Где тогда деньги? Спрашивать у Попова? Да с него как с гуся вода - ему все равно и параллельно.
23.10.2020 16:52
Гость
Так наше государство это делает ( реквизирует) легко
Но все же лучше ,чем в трц ,где на этаже 1-2 туалета ....
23.10.2020 16:30
- гость -
ну наконец то!!
Это надо было сделать давным давно!
Если пишут,что как на войне, начинать надо срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
средняя зарплата медика за час в беднейшей стране ЕС Латвии без всяких ковидных надбавок 8,5 евро (767 рублей), зарплата медика в России с ковидными доплатами примерно 280 рублей час (3,1 евро), о чем тут можно еще говорить, пока этот народ не станет себя уважать и отстаивать свое право на достойную жизнь ничего не изменится
23.10.2020 17:00
Валерия
Прям испугали наших "от медицины" отсутствием туалетов.
Переболел. Врагу не пожелаешь. Хотя обошлось без осложнений. Но могло и не обойтись...
Ну, вот и тЦ пригодились, у нас их в Барнауле еще много! Пожалуйста. обратите внимание, что в Барнауле еще в жилых домах ковидные лаборатории открывают. Что называется - зараза с доставкой на дом! думаете наши горе-предприниматели будут соблюдать все условия, ведь вентиляция в домах шахтная и общая. В общем смуте никто и ничего не заметит. А бабло срубят на здоровье людей. Отходы будут валить на общую мусорку. Прямо поб боком около Краевого суда такую лабораторию уже замутили, да и Краевая СЭС и Роспотребнадзором рядом. Надо срочно запретить этот процесс. Ау, СЭС и Роспотребнадзор - для вас работа штрафовать сама в руки идет.
Место выбрано поближе к крематорию?
23.10.2020 17:27
- гость -
Ну, вот и тЦ пригодились, у нас их в Барнауле еще много!
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Даже если 100500, то каждый из них - частная собственность и, если владелец сдал его в аренду, то на определённых условиях и за определённую плату.
Много ли в Барнауле ещё денег для аренды и где их отняли, чтобы туда вложить, вас это не волнует, ибо дедовская установка взять и поделить сидит на генном уровне.
Вангую через месяц существенное снижение количества болеющих. Пока переоборуют ТЦ, потребность в нем исчезнет.
Переболели уже почти все.
Примерно сейчас пик эпидемии.
Мне так кажется.
кто тут за то, что не страшнее гриппа? Когда это с гриппом такое было? а если учесть, что госпитализируют только тяжелых, то картина еще мрачнее