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Новости

В барнаульском ТЦ откроют ковидный госпиталь на 1000 пациентов

, ИА "Амител"
Это позволит увеличить число мест для больных коронавирусом до 5,6 тысячи
Фото: barnaul.arendator.ru

Фото: barnaul.arendator.ru

Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ "Геомаркет". Об этом сообщает "Интерфакс".

Представитель ведомства заявил, что в здании торгового центра планируется организовать медицинскую помощь тысяче пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Это позволит увеличить суммарное число коек для таких больных в регионе до 5,6 тысячи. Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Виктор Томенко назвал увеличение мощности ковидных госпиталей одной из первоочередных задач.

Согласно докладу главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, медучреждения, где оказывают помощь больным COVID-19 в Алтайском крае, заполнены более чем на 90%.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.10.2020 16:29
ЯЛЕГЕНДА

жуть

23.10.2020 16:30
- гость -

ну наконец то!!
эта 5

23.10.2020 16:30
- гость -

планируется организовать медицинскую помощь

У нас много что планировалось, но так ничего и не сделано? Это сайт новостей или сказок и фантастических рассказов?

23.10.2020 16:32
- гость -

Они читают наши комметарии.

ТОгда вопрос, а где они наберут врачей, которые будут эти койки обслуживать?

23.10.2020 16:37
Гость

Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели

А у нас есть время до следующей недели? то есть не очень торипомся, да? все нормально

23.10.2020 16:39
гость 22

а что вы хотели, если если у нас от ОРВИ, пневмонии и ковидлы МАСКАМИ лечат!

23.10.2020 16:39
- гость -

где они наберут врачей, которые будут эти койки обслуживать?

Есть много медиков которые не работают в сфере медицины из-за низких зарплат. Есть те кто уволились отказавшись за копейки работать с заражёнными лицами. Есть много медиков уехавшие работать вахтой в Москву. Объявить хорошую зарплату и медики появятся.

23.10.2020 16:41
- гость -

Коек и аппаратуры хватит ? А врачей вы где возьмёте ? С этой инициативой вы опоздали на пол года .

23.10.2020 16:42
Громов

Давно пора перепрофилировать эти бесполезные площади! На очереди "Арена"

23.10.2020 16:43
-гость-

а Владимир Владимирович Россию с колен поднял уже?

23.10.2020 16:43
- гость -

где они наберут врачей, которые будут эти койки обслуживать?

Есть много медиков которые не работают в сфере медицины из-за низких зарплат. Есть те кто уволились отказавшись за копейки работать с заражёнными лицами. Есть много медиков уехавшие работать вахтой в Москву. Объявить хорошую зарплату и медики появятся.
________
Мечтатель, эти медики лучше в соседней новосиб поедут где зарплата в том же ковидном госпитале в два раза выше. Все решится банальней, загонят врачей с поликлиник под угрозой увольнения и студентов медиков под угрозой отчисления, а о хорошей зарплате можно только помечтать...

23.10.2020 16:45
Потёмкин

23.10.2020 16:41
- гость -
А Попов на что? Он ведь ещё тот доктор!

23.10.2020 16:46
- гость -

транспарентно как..

23.10.2020 16:47
Валерия

А не лучше ли задействовать пустые санатории и гостиницы?

23.10.2020 16:52
- гость -

Эти медики лучше в соседней новосиб поедут где зарплата в том же ковидном госпитале в два раза выше.

Это значит, что вы объявили недостаточно хорошую зарплату. Попробуйте ещё раз.

23.10.2020 16:52
Гость

23.10.2020 16:47
Валерия
Если только реквизировать?

23.10.2020 16:58
Алексей

Объявить хорошую зарплату и медики появятся.
_______________________________

Не стройте иллюзий, не появятся медики. Даже тем медикам, которые уже сейчас работают с ковидными больными и то положенные доплаты в полном объеме не выплачивают, хотя, финансирование на эти цели выполнено в полном объемы. Где тогда деньги? Спрашивать у Попова? Да с него как с гуся вода - ему все равно и параллельно.

23.10.2020 17:00
Валерия

23.10.2020 16:52
Гость
Так наше государство это делает ( реквизирует) легко
Но все же лучше ,чем в трц ,где на этаже 1-2 туалета ....

23.10.2020 17:00
- гость -

23.10.2020 16:30
- гость -
ну наконец то!!
Это надо было сделать давным давно!

23.10.2020 17:03
- гость -

Если пишут,что как на войне, начинать надо срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23.10.2020 17:08
- гость -

средняя зарплата медика за час в беднейшей стране ЕС Латвии без всяких ковидных надбавок 8,5 евро (767 рублей), зарплата медика в России с ковидными доплатами примерно 280 рублей час (3,1 евро), о чем тут можно еще говорить, пока этот народ не станет себя уважать и отстаивать свое право на достойную жизнь ничего не изменится

23.10.2020 17:14
Гость

23.10.2020 17:00
Валерия
Прям испугали наших "от медицины" отсутствием туалетов.

23.10.2020 17:19
Мимопроходящий

Переболел. Врагу не пожелаешь. Хотя обошлось без осложнений. Но могло и не обойтись...

23.10.2020 17:27
- гость -

Ну, вот и тЦ пригодились, у нас их в Барнауле еще много! Пожалуйста. обратите внимание, что в Барнауле еще в жилых домах ковидные лаборатории открывают. Что называется - зараза с доставкой на дом! думаете наши горе-предприниматели будут соблюдать все условия, ведь вентиляция в домах шахтная и общая. В общем смуте никто и ничего не заметит. А бабло срубят на здоровье людей. Отходы будут валить на общую мусорку. Прямо поб боком около Краевого суда такую лабораторию уже замутили, да и Краевая СЭС и Роспотребнадзором рядом. Надо срочно запретить этот процесс. Ау, СЭС и Роспотребнадзор - для вас работа штрафовать сама в руки идет.

23.10.2020 17:36
Вано

Место выбрано поближе к крематорию?

23.10.2020 17:38
CALIBR

23.10.2020 17:27
- гость -
Ну, вот и тЦ пригодились, у нас их в Барнауле еще много!
+++++++++++++++++
Даже если 100500, то каждый из них - частная собственность и, если владелец сдал его в аренду, то на определённых условиях и за определённую плату.
Много ли в Барнауле ещё денег для аренды и где их отняли, чтобы туда вложить, вас это не волнует, ибо дедовская установка взять и поделить сидит на генном уровне.

23.10.2020 17:52
- гость -

Вангую через месяц существенное снижение количества болеющих. Пока переоборуют ТЦ, потребность в нем исчезнет.

Переболели уже почти все.
Примерно сейчас пик эпидемии.
Мне так кажется.

23.10.2020 17:56
- гость -

кто тут за то, что не страшнее гриппа? Когда это с гриппом такое было? а если учесть, что госпитализируют только тяжелых, то картина еще мрачнее

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