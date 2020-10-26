Еще 210 случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в региональном оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число заболевших выросло до 18 133 человек. Выздоровели из них 15 348 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 71, Бийск – 17, Алейск и Славгород – по 15 заболевших, Рубцовск – 10, Заринск – 9, Змеиногорский, Кулундинский и Локтевский районы – по 7 заболевших, Завьяловский район –6, Белокуриха, Новоалтайск и Петропавловский район – по 5 заболевших, Алейский и Калманский районы – по 4 заболевших, Немецкий национальный, Солонешенский и Топчихинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Тальменский и Табунский районы – по 2 заболевших, Шипуновский, Мамонтовский, Ребрихинский и Советский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки скончались еще пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных исходов в регионе с начала эпидемии достигло 715.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 417 пациентов, их них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 694 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ранее главный врач горбольницы № 5 Барнаула, которая сейчас работает в формате ковидного госпиталя, Ирина Вильгельм посоветовала бабушкам и дедушкам ограничить общение с внуками во время каникул, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.