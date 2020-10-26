Алтайские врачи посоветовали дедушкам и бабушкам не видеться с внуками во время каникул

Главный врач ковидного госпиталя барнаульской горбольницы № 5 Ирина Вильгельм посоветовала бабушкам и дедушкам не видеться с внуками на школьных каникулах из-за риска передачи COVID-19.

Напомним, что 24 октября алтайские школьники ушли на удлиненные каникулы – вместо одной недели дети проведут дома 16 дней. Власти надеются, что это поможет прервать цепочки передачи коронавируса, поскольку на этот период прекратят контакты около 280 тысяч учащихся.

Однако медики опасаются, что во время каникул заразиться могут родственники из группы риска.

"Надо разобщить пожилых людей, ребятишки не должны бегать к ним в гости. Это очень трудно, так как это наступает на наши традиции. Мы привыкли праздновать компаниями, быть вместе и в горе, и в радости. Но, к сожалению, опыт показывает, что наши традиции сейчас работают против здоровья нации. Поэтому сейчас должна идти образовательная и просветительская работа на эту тему", – сказала Вильгельм на встрече губернатора Виктора Томенко с представителями медицинской общественности.

Как пишут "Вести Алтай", главврач отметила, что для сдерживания роста числа заражений в крае введен ряд ограничений, но их исполнение страдает, и правила поведения следует активнее тиражировать в СМИ.

В свою очередь, Томенко заявил, что если введенные ограничения не будут соблюдаться, то власти пойдут на их ужесточение.