Два человека погибли после падения с дамбы Новосибирской ГЭС

20 октября компания молодых людей приехала на Новосибирскую ГЭС, чтобы устроить эффектную фотосессию. Закончилось все гибелью двух человек.

Ранее в СК сообщали, что один из мужчин упал в воду во время фотосессии, второй попытался его спасти, но не смог. Девушки связали из своей одежды веревки, но одна из них также упала с дамбы.

23-летнюю девушку вытащили на берег без признаков жизни. Медики боролись за ее жизнь, но спасти не успели. Тело молодого человека, который не смог выбраться из воды, до сих пор не могут найти. Супруга пропавшего, по данным СМИ, находится на седьмом месяце беременности. Родственники и волонтеры продолжают поиски, пишет НГС.