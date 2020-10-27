В Барнауле открыли долгожданный сквер на пересечении Взлетной и Ускова

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Барнауле открыли для посещения зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной. Все работы удалось выполнить раньше запланированной даты.

"Здесь установили 56 скамеек, две банкетки, 23 урны, шесть городских лежаков, поставили два флюгера, установили две перголы, смонтировали 59 фонарных столбов со светильниками, уплотнили основание для дорожек парка и уложили покрытие, сделали поребрики", – сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, на объекте высадили более 280 саженцев дуба, яблони и черемухи. Там же посадили и новый газон.

При этом в мэрии уточнили, что обсуждаемый в интернете участок с лужами и грязью рядом со сквером обустраивать не стали, поскольку там построят дорогу с центральной аллеей по Энергетиков (от Взлетной до Власихинской). Документация по проекту уже проходит экспертизу, а строительство запланировали на 2021-2024 годы исходя из старта реализации федерального проекта "Жилье".

Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к благоустройству набережной у Нового моста.