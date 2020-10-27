"Полный коллапс". Курганцы просят Путина прислать военных медиков

Медицинские работники и жители Курганской области написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом принять срочные меры по стабилизации ковидной обстановки в регионе. Скриншоты текста обращения опубликовал портал ura.ru.

"Систему здравоохранения настиг полный коллапс. Мест в больницах нет, медперсонала не хватает, — утверждают авторы обращения. — Работа скорой перегружена. Пациенты ждут скорую помощь сутками, неотложку и врача из поликлиники от недели и более".

По их словам, за сутки бригады скорой медицинской помощи только в областном центре совершают до 700 выездов к местным жителям с симптомами ковида.

В связи с этим необходимо предпринимать срочный меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения эпидобстановки, следует из текста документа.

Одной из таких мер авторы обращения назвали привлечение в регион военных медиков.

"Мы убедительно просим оказать нам помощь с привлечением военных медиков, пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах", — заявили медработники и другие подписанты.

Еще одной мерой назвали срочное строительство крупного современного ковидного госпиталя, которые уже есть в 16 регионах России.

Текст подписали 112 курганцев, в том числе коллективы медучреждений.

Ранее amic.ru писал, что студентов Алтайского государственного медицинского университета направили работать в ковидные госпитали. По словам завкафедрой факультетской терапии Алтайского государственного медуниверситета Ирины Осиповой, в медицинских учреждениях находятся около 70% всех студентов.