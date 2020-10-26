Около 70% студентов-медиков на Алтае ушли работать в ковидные госпитали

Студентов Алтайского государственного медицинского университета направили работать в ковидные госпитали. Сейчас в медицинских учреждениях находятся около 70% всех студентов. Об этом на пресс-конференции сообщила главный специалист региона по профилактической медицине, завкафедрой факультетской терапии Алтайского государственного медуниверситета Ирина Осипова.

"Мы занятия подстраиваем так, чтобы они смогли их отработать, и чтобы работа не пострадала. Помощь здравоохранению достаточно большая. Студенты работают санитарами, медсестрами. Старшекурсники – врачами. Все они идут работать в госпитали добровольно", – отметила Ирина Осипова.

Работа в госпиталях зачтется студентам при поступлении в ординатуру, где высокая стоимость платного обучения. Для студентов-медиков это большая мотивация.

Другая часть студентов занимаются волонтерской деятельностью. Они покупают пенсионерам продукты и лекарства. Кроме того, в добровольцы активно идут школьники, которые хотят стать врачами и поступить в АГМУ. Это позволит им получить дополнительно 10 баллов при поступлении в следующем году.

Напомним, что по состоянию на 26 октября в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 210 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 18 133 человек. Выздоровели из них 15 348 человек.