Житель Алтайского края украл из машины барсетку с 117 тысячами рублей

В Заринске из автомобиля местной жительницы украли барсетку почти со 117 тысячами рублей. Накануне в полицию обратилась 52-летняя женщина, которая рассказала, что из ее авто похитили сумку с документами и деньгами.

Сотрудники полиции за несколько дней нашли подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний мужчина. Как выяснилось, житель Заринска часто воровал в частном секторе. Проходя мимо автомобиля, припаркованного во дворе, злоумышленник не смог удержаться от соблазна стащить деньги из незапертой машины.

Задержанный дал признательные показания, суд оставил его под подпиской о невыезде. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража", мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.