Житель Алтайского края украл из машины барсетку с 117 тысячами рублей

В Заринске из автомобиля местной жительницы украли барсетку почти со 117 тысячами рублей. Накануне в полицию обратилась 52-летняя женщина, которая рассказала, что из ее авто похитили сумку с документами и деньгами.
Сотрудники полиции за несколько дней нашли подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний мужчина. Как выяснилось, житель Заринска часто воровал в частном секторе. Проходя мимо автомобиля, припаркованного во дворе, злоумышленник не смог удержаться от соблазна стащить деньги из незапертой машины.
Задержанный дал признательные показания, суд оставил его под подпиской о невыезде. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража", мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Комментарии
большие деньши
Во-первых, бОрсетка. А во-вторых, а зачем она деньги в борсетку положила и в незапертую машину убрала, можно было пачку прямо на асфальте оставить. Лохов нужно учить.
Лохов можно быстро отучить оставлять авто на улице. Не заниматься кражами автомобилей.