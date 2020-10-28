За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 218 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 18 565, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Выздоровели 15 814 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 77, Бийск – 22, Рубцовск – 16, Заринск – 13, Алейск – 11, Новоалтайск, Первомайский район – по 9 заболевших, Калманский район – 8, Шипуновский район – 7, Локтевский район – 6, Славгород, Бийский район – по 5 заболевших, Белокуриха, Усть-Пристанский район – по 4 заболевших, Алейский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Змеиногорский, Троицкий районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Косихинский, Кулундинский, Табунский районы – по 1 заболевшему.
За сутки в регионе скончались еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 734.
На 28 октября в тяжелом состоянии находятся 442 человека, из них к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент. В ковидных госпиталях остаются свободными 725 коек.
Как уже сообщал amic.ru, с 27 октября в Алтайском крае приостановили оказание плановой медпомощи. Исключения составляют лишь заболевания, внесенные в специальный перечень.
Комментарии
А в Павловске похоже все болеют что даже данные подать не кому.
У нас лучшая по мобилизации и эффективности медицина в Мире , но а то, что люди у зданий Минздрава мрут , так нигде с легкой степенью заболевания ни госпитализируют , даже в Великобритании ,источник Алтапресс сегодня .
в Алтайском крае приостановили оказание плановой медпомощи.
В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID
"Мы в плановой помощи не отказываем, более того, мы проанализировали подробно объемы плановой помощи с начала года, они не уменьшились по сравнению с 2019 годом. Будем и дальше так делать", - сказал Собянин
Москва это другая страна, там люди живут.
725 коек свободно
А че люди в больницах в коридорах лежат? Проведите расследование. Кстати контактных так и не проверяют. Просто весь мир кричал вместе с Кремлём чтобы остановить тли взять под контроль распространение заболевания, нужно своевременно его выявлять, в Москве qr коды вводят для отслеживания, у нас тупо вообще не проверяют контактных, у меня несколько знакомых с подтвержденым короновирусом ни у кого контактных не проверяли не через неделю не через месяц. Я не к тому что народ надо пугать большой статистикой, все закрывать, убивать экономику, надо просто работать, не можете просите помощи, хватит бездельничать, полгода было для подготовки.
Закрывал больничный в пятницу. Ковидников, кому это поставили официально, мазок там когда-то показал - принимали в одном кабинете, их было человек 5-7.
Всех остальных, с симптомами ОРВИ (как они их называют) принимали в единственном кабинете их было человек 150, весь этаж туда стоял и на лестнице ещё люди были. Кто еле стоит вобще, кому хреново но поменьше, кто и стоять не может, кому получше, а кто просто больничный закрыть. Это походу все ковидники тока у них ни мазок не брали, на кт не отправляли, максимум флюрогоафия, а чё на ней увидишь. Наверно чтобы как раз ничё и не увидить. Прошлый раз когда был именно у врача, спросил , а чё у меня - ответ был, по тебе хорошо видно, что то что и у всех сейчас.
Так что эти 218 нада умножить на 20 как минимум.
бункерный то как там? все ли у него хорошо?
28.10.2020 12:56
- гость -
А что кроме ковида нет болезней больше, как же вам мозг то забили короной этой
А скоро ещё увидим результаты запрета на оказание плановой медпомощи.
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Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний.
Алтайский край включили в число регионов России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Алтайкрайстат обнародовал показатели естественного движения населения в Алтайском крае.
Согласно статистике, чаще всего жители края умирали от болезней системы кровообращения – почти 3,5 тысячи случаев.
Новообразования привели к гибели 1,2 тысячи человек, транспортные травмы и иные внешние причины – около 500. Болезни органов дыхания, в том числе и пневмонии, унесли жизнь 300 человек. (29 мая 2020 г., ИА "Амител"
28.10.2020 13:09
-гость-
бункерный то как там? все ли у него хорошо?
Молодец, сто рублей заработал, можешь заглохнуть до завтра.
28.10.2020 13:23
- гость -
сам попробуй прожить на 100 рублей умник.
28.10.2020 13:24
- гость -
Что вы за люди? Вам пыталась уже одна мадам донести, что на три тысячи в месяц можно питаться, на макарошки, сказала она, хватит.
Хоть врачей и выгораживают, знаю таких врачей, что от болезней не помрешь, а скорее от рук мясника-медика. Попадались такие кадры мне и моей семье довольно часто, к сожалению. И попадались они такие именно в Барнауле и Новосибирске. Возможно, это вообще по всей стране такое. Врачи от Бога попадались редко, тут мало учится, тут надо любить людей, работать аккуратно с их организмом и не оскотинится на такой работе
Врачи сейчас на потоке принимают, что от задерганных и усталых врачей (это ещё дай бог, чтоб они ценили человеку жизнь) ждать? Что ждать, если у них еще директивы сверху и давление. Причем, сами врачи тоже становятся пациентами. Что в этой ситуации делать не понятно, но думаю надо повышать обеспечение больниц всем передовым и подтягивать уровень медицинского образования. Опять же детей мотивировать идти в медицину и учить качественно.
28.10.2020 13:52
St
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Как вот врачам людей любить, если к ним такие вот как вы, с вашими завышенными требованиями, постоянно идут, в каждой бочке затычка, как другим правильно работать вы знаете лучше.
Так не будьте врачом, раз мы требовательные! Ишь! Чего захотели, чтоб их не лечили мясники! Человек доверяет врачу свою жизнь и свое здоровье и своих детей.
А вы не требовательные? Вам и как попало пойдет? Вам пойдет, если вы придете к врачу с небольшой проблемой, чисто для профилактики, а после манипуляции или операции сядете на инвалидность? Это нормально, да?
40-50 % моих знакомых и родственников переболело или болеет (с потерей обоняния и вкуса) - то есть примерно уже 1 000 000 людей в Алтайском крае переболело или болеет по моему оценочному мнению. В других регионах также - каждый второй кому звоню или болел или болеет.
Разместили новость по Горному Алтаю.
в Горно-Алтайске, на 64 464 жителей выявили 67
в Барнауле, на 632 391 жителей выявили 77
Вот какие чудеса творятся: населения в Барнауле в 10 раз больше, а выявлено всего на 10 человек
а у меня вопрос к статистам - болеют 18565 -15814, кто выздоровел, -734 кто умер. а где еще 2017 человек???
Очередная сказка
28.10.2020 12:15
- гость -
В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID
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Физиолечение прекратили. Врачи принимают, прописывают физиолечение, но тут же добавляют, что отделение физиотерапии закрыто из-за эпидемии коронавируса.
28.10.2020 13:14
Alex1976
А что кроме ковида нет болезней больше, как же вам мозг то забили короной этой
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Когда же ты поумнеешь? Симптомы: высокая температура, потеря обоняния, кашель, слабость и при этом нет насморка - это в нынешних реалиях с большой вероятностью именно коронавирус.
Просрали время.
Кремль намерен выяснить, почему региональные больницы обращаются в Москву, а не к местным властям.
Страшен не кароновирус, а обнулённое здравоохранение.
И дело не в количестве коек. В крайнем случае можно и со своей раскладушкой прийти, были бы врачи. А врачей нет.
Врачей сейчас катастрофически не хватает и кем наши уважаемые местные правители хотят укомплектовывать ковидный на 1000 коек, первокурсниками. Увидел по телевизору, вызова студентка принимает из лингвистического института, каким образом она может решить нужен врач или нет, что творите? Надо СИЗЫ вызывать на все скорые и на приём врачей , они все эти медики потенциально могут быть заражены или перенести вирус, если врач от больного идёт к беременной? С этим можете, уважаемые правители , вопрос решить. Только рапартуете о количествах респираторов масок и тд. Думать когда начнете. Берегите медиков, они на износе. Делайте тотальные тесты людям с контактными и Роспотребнадзор пусть оперативней эту работу ведёт, не хватает, вот туда и обучайте студентов. Команда Томенко неэффективная и где наша великая дума с ееБессарабовым, Карпиным, просите помощи у федералов, медиков военных. Проф3кали время