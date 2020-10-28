За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 218 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 18 565, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Выздоровели 15 814 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 77, Бийск – 22, Рубцовск – 16, Заринск – 13, Алейск – 11, Новоалтайск, Первомайский район – по 9 заболевших, Калманский район – 8, Шипуновский район – 7, Локтевский район – 6, Славгород, Бийский район – по 5 заболевших, Белокуриха, Усть-Пристанский район – по 4 заболевших, Алейский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Змеиногорский, Троицкий районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Косихинский, Кулундинский, Табунский районы – по 1 заболевшему.

За сутки в регионе скончались еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 734.

На 28 октября в тяжелом состоянии находятся 442 человека, из них к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент. В ковидных госпиталях остаются свободными 725 коек.

Как уже сообщал amic.ru, с 27 октября в Алтайском крае приостановили оказание плановой медпомощи. Исключения составляют лишь заболевания, внесенные в специальный перечень.