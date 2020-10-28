Заринское предприятие подарило местной больнице машину скорой помощи

Компания "Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" подарили Центральной городской больнице Заринска, два корпуса которой переоборудованы в ковидный госпиталь, новый автомобиль скорой помощи. На его покупку потребовалось 3,7 млн рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска. Наша задача сегодня – создать более комфортные и безопасные условия для врачей и их пациентов", – подчеркнул член президиума фонда "Милосердие", директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец.

Ранее amic.ru писал о том, что "Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" передали в городскую больницу № 5 Барнаула аппарат для гемодиализа стоимостью 1,4 млн рублей.