Заринское предприятие подарило местной больнице машину скорой помощи

Компания "Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" подарили Центральной городской больнице Заринска, два корпуса которой переоборудованы в ковидный госпиталь, новый автомобиль скорой помощи. На его покупку потребовалось 3,7 млн рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.
"Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска. Наша задача сегодня – создать более комфортные и безопасные условия для врачей и их пациентов", – подчеркнул член президиума фонда "Милосердие", директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец.
Ранее amic.ru писал о том, что "Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" передали в городскую больницу № 5 Барнаула аппарат для гемодиализа стоимостью 1,4 млн рублей.
Комментарии
Дороговато стоит.
А чего молчат, что они и ООО Холод полностью снабжают больницы ковидные всем необходимым
Так там вроде всего 2 корпуса? Плюс родильное отделение. Что, так сильно косит Со19?
По статистике вроде немного.
И там косит и в основном очень много везут с Барнаула... ради барнульцев и открывали эту радость, и ща ещё допом открывают...