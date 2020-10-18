Алтайское предприятие передало в ковидный госпиталь оборудование на 1,4 млн рублей

"Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" передали в городскую больницу № 5 Барнаула аппарат для гемодиализа стоимостью 1,4 млн рублей. Он необходим для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.

"Медицинский персонал городской больницы № 5 сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса", – отмечает член президиума фонда "Милосердие", директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец.

Ранее предприятие совместно с фондом уже передавали в госпиталь медикаменты и специальные кровати с электроприводом, пишет официальный сайт Алтайского края.