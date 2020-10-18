Алтайское предприятие передало в ковидный госпиталь оборудование на 1,4 млн рублей

"Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" передали в городскую больницу № 5 Барнаула аппарат для гемодиализа стоимостью 1,4 млн рублей. Он необходим для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.
"Медицинский персонал городской больницы № 5 сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса", – отмечает член президиума фонда "Милосердие", директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец.
Ранее предприятие совместно с фондом уже передавали в госпиталь медикаменты и специальные кровати с электроприводом, пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
Вот это отличная новость. Пусть аппарат работает на пользу больным. Горбольница таких денег не найдет. И вряд ли выделят.
1,4 млн рублей просто сказочная щедрость для Владимир Лисина, самого богатого человека в России (собственный капитал: 22,8 миллиарда, долларов, разумеется) который в 90-х советскую промышленность сделал своей собственностью.
2 14:06
ню-ню
а ты хоть копейку своих на чужое здоровье положил?
унылое ....
18.10.2020 15:28
- гость -
2 14:06
ню-ню
а ты хоть копейку своих на чужое здоровье положил?
унылое ...___________________________________________________
Напомнило, как крестьяне к ленину "просить" ходили.
-Тяжело нам, батюшка. Помоги ты нам
-Да пошли вы на....
-Спасибо, батюшка. Добрый такой. Ведь мог бы и убить
Два таких аппарата дала горбольнице № 5 в безвозмездное пользование на очень длительный срок (пока нужны будут) одна из медицинских организаций города. Но не сделала это своей рекламой.