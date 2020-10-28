Московские врачи борются с коронавирусом в Сибири

Минздрав России продолжает оказывать помощь регионам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
"В настоящее время специалисты Минздрава России работают в Амурской области, Республике Алтай и Республике Абхазия, Алтайском крае, Республике Крым, г. Севастополе и Иркутской области", – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас министерство готовит четыре бригады для отправки в Курганскую область, а еще одна бригада врачей поедет в Кемеровскую область. Медики будут оказывать не только организационно-методическую, но и практическую помощь пациентам, подчеркнули в Минздраве.
Комментарии
Сколько человек? Двое, трое, четверо?
Надеюсь им оплачивают по нашим меркам. Жить в Барнауле и Барнаульской зарплате медика. В Апреле медики уехали в Москву за деньгами, там и остались. Парадоксы жизни.
Щас наши рукамиводители дождутся когда несколько регионов запросят помощь и решат, что можно и нам. А тут раз и кончались бригады... это так по нашему!
Вот тот чёрненьки на фото слева вроде в кулунду поехал села спасать.
Борьба идёт на тотами? Медицину угробили на корню и теперь хвастаетесь или оправдываетесь?
Спасибо, дорогие! Всем медикам здоровья, сил и здравого рассудка!
28.10.2020 13:11
bservice
ты бы надеялся лучше, что помощь их будет полезной