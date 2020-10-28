Московские врачи борются с коронавирусом в Сибири

Минздрав России продолжает оказывать помощь регионам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время специалисты Минздрава России работают в Амурской области, Республике Алтай и Республике Абхазия, Алтайском крае, Республике Крым, г. Севастополе и Иркутской области", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас министерство готовит четыре бригады для отправки в Курганскую область, а еще одна бригада врачей поедет в Кемеровскую область. Медики будут оказывать не только организационно-методическую, но и практическую помощь пациентам, подчеркнули в Минздраве.