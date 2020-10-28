Очередное заседание по теме долгостроя на Ленина, 195а прошло в Барнауле

Вячеслав Франк провел заседание по завершению строительства дома по адресу Ленина, 195а. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский рассказал о ситуации на строительной площадке. На 27 октября выполнены работы по тепло-, гидроизоляции подземной автопарковки, завершается благоустройство прилегающей территории. В третьей блок-секции ведутся пусконаладочные работы грузового и пассажирского лифтов. Закончить их планируют до 5 ноября.

Для завершения работ, по информации застройщика, необходимо 10 млн рублей. По словам Клейнатовского, эти деньги можно получить от продажи квартир в строящемся доме по адресу Партизанская, 76, который также возводит "ПР-холдинг".

Очередное заседание решено провести 2 ноября.