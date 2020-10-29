Силовики провели обыски в администрации Кулундинского района Алтайского края

Следователи и сотрудники УФСБ по Алтайскому краю 29 октября провели обыски в здании администрации Кулундинского района. Как сообщает ИА "Банкфакс", они связаны с уголовным делом о махинациях при ремонте местной школы № 5.

По информации источников агентства, целью оперативно-следственных мероприятий был поиск возможных доказательств причастности к незаконным действиям главы района Сергея Балухина. Правоохранители искали "черную" документацию, двойные счета и иные улики, которые могли бы указывать на причастность чиновника к правонарушению. Однако о задержаниях и других подробностях не сообщается.

Отмечается, что контракт на выполнение ремонта здания Кулундинской средней школы № 5 был заключен с фирмой "Строй-Гарант". В 2018 году директор компании Леонид Классен предоставил в учреждение фальшивые документы, в которых сильно завысил объемы выполненных работ, из-за чего ущерб бюджету составил более 2 млн рублей. Вскоре сотрудники регионального УФСБ выявили преступление и заключили обвиняемого под стражу.

Однако иметь отношение к махинациям может и глава района Сергей Балухин. По данным инсайдеров издания, администрация муниципалитета при подготовке к реконструкции школы по неизвестной причине не провела аукцион, а выделенную из регионального бюджета сумму разбили на несколько частей. Это и позволило заключить контракты со "Строй-Гарантом" напрямую.

Предполагается, что чиновник мог быть в сговоре с Классеном и знать о незаконной схеме "отмывания" денег с ремонта. При этом к махинациям с бумагами также может быть причастна и директор школы Ольга Могельницкая, которая подписывала акты приемки работ. Однако не исключено, что женщину просто ввели в заблуждение, и она так и не перейдет в статус подозреваемой.