Названы способы защититься от острых кишечных инфекций

Специалисты советуют тщательно мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды под проточной водой

04 августа 2026, 11:34, ИА Амител

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Эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России остается стабильной. Вместе с тем жителям страны не стоит забывать о мерах профилактики, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

«В РФ эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям в настоящее время остается стабильной. Однако для профилактики заболеваний необходимо строго соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, общественных мест, поездок в транспорте, а также после контакта с животными», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, не пить воду из неизвестных источников и не использовать лед, происхождение которого вызывает сомнения.

Кроме того, специалисты советуют тщательно мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды под проточной водой, а при необходимости дополнительно обдавать их кипятком.