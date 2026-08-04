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Названы способы защититься от острых кишечных инфекций

Специалисты советуют тщательно мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды под проточной водой

04 августа 2026, 11:34, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Врач / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России остается стабильной. Вместе с тем жителям страны не стоит забывать о мерах профилактики, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

«В РФ эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям в настоящее время остается стабильной. Однако для профилактики заболеваний необходимо строго соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, общественных мест, поездок в транспорте, а также после контакта с животными», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, не пить воду из неизвестных источников и не использовать лед, происхождение которого вызывает сомнения.

Кроме того, специалисты советуют тщательно мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды под проточной водой, а при необходимости дополнительно обдавать их кипятком.

«При появлении симптомов заболевания — тошноты, рвоты, диареи, болей в животе, повышения температуры — следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Комментарии 2

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Гость

12:02:41 04-08-2026

мыть овощи фрукты надо с мылом или с шампунем, это раз
второе - не есть что попало и где попало это два
третье это не пить сомнительную водку или вино купленую где попало и не иметь сомнительных собутыльников с которыми познакомился где попало

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Гость

23:06:02 04-08-2026

Вот это открытие! Руки, оказывается, надо мыть!!!

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