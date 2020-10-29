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Новости

Прокуратура Барнаула проверит жалобу на высадку ребенка из троллейбуса

, ИА "Амител"
Правоохранители дадут оценку действиям работников "Горэлектротранса"
Фото: ok.ru

Фото: ok.ru

Барнаульская прокуратура инициировала проверку в связи с жалобой в интернете на действия кондуктора троллейбуса № 6. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работниками МУП "Горэлектротранс" законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также законодательства, регламентирующего правила осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом, порядок оплаты проезда и высадки пассажиров из транспорта", – уточнили в прокуратуре.

Как ранее писал amic.ru, местный житель пожаловался, что его 12-летнего ребенка высадили из троллейбуса, после того как он оплатил проезд банковской картой.

Барнаулец утверждает, что деньги со счета за проезд списали, в то время как кондуктор сказала, что карта заблокирована и попросила мальчика покинуть салон электротранспорта.

В МУП "Горэлектротранс" прокомментировали информацию. Представитель пассажироперевозчика заявил, что жалоб по указанному поводу не поступало. Он объяснил, какие документы надо предоставить, чтобы доказать факт нарушения прав малолетнего пассажира.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.10.2020 19:43
- гость -

Исполнение закона руководством предприятия.

29.10.2020 19:45
- гость -

Какие жалобы. Есть Закон. Запрещающий высаживать детей Болваны

29.10.2020 19:54
Пионер

12 лет - ранний подростковый возраст. Если история получит развитие, одноклассники зачмырят просто.

30.10.2020 07:14
- гость -

Страшно другое. В салоне находились рввнодушные.

30.10.2020 09:48
- гость -

30.10.2020 07:14
- гость -

Надо было общественное собрание провести в салоне троллебуса. Выбрать председателя и секретаря.

30.10.2020 12:49
гость

Родители не причём в этой ситуации... Старый анекдот:

В продуктовый магазин приходит маленький тормознутый мальчик (М) с

большим бидоном. Продавщица(П) спрашивает:


(П)-Тебе чего мальчик.


(М)-Мама сказала сметаны.


(П)-А сколько мама сказала - литр, два?


(М)-Мама сказала сметаны.


(П)-Так сколько?


(М)-Мама сказала сметаны.


(Так несколько раз - продавщица не выдерживает, берет бидон и наливает под


крышку полный, мальчик берет бидон и идет к выходу)


(П)-А деньги?!?


(М)-Мама сказала в бидоне.

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