Прокуратура Барнаула проверит жалобу на высадку ребенка из троллейбуса

Барнаульская прокуратура инициировала проверку в связи с жалобой в интернете на действия кондуктора троллейбуса № 6. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работниками МУП "Горэлектротранс" законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также законодательства, регламентирующего правила осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом, порядок оплаты проезда и высадки пассажиров из транспорта", – уточнили в прокуратуре.

Как ранее писал amic.ru, местный житель пожаловался, что его 12-летнего ребенка высадили из троллейбуса, после того как он оплатил проезд банковской картой.

Барнаулец утверждает, что деньги со счета за проезд списали, в то время как кондуктор сказала, что карта заблокирована и попросила мальчика покинуть салон электротранспорта.

В МУП "Горэлектротранс" прокомментировали информацию. Представитель пассажироперевозчика заявил, что жалоб по указанному поводу не поступало. Он объяснил, какие документы надо предоставить, чтобы доказать факт нарушения прав малолетнего пассажира.