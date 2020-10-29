Прокуратура Барнаула проверит жалобу на высадку ребенка из троллейбуса

Барнаульская прокуратура инициировала проверку в связи с жалобой в интернете на действия кондуктора троллейбуса № 6. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работниками МУП "Горэлектротранс" законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также законодательства, регламентирующего правила осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом, порядок оплаты проезда и высадки пассажиров из транспорта", – уточнили в прокуратуре.
Как ранее писал amic.ru, местный житель пожаловался, что его 12-летнего ребенка высадили из троллейбуса, после того как он оплатил проезд банковской картой.
Барнаулец утверждает, что деньги со счета за проезд списали, в то время как кондуктор сказала, что карта заблокирована и попросила мальчика покинуть салон электротранспорта.
В МУП "Горэлектротранс" прокомментировали информацию. Представитель пассажироперевозчика заявил, что жалоб по указанному поводу не поступало. Он объяснил, какие документы надо предоставить, чтобы доказать факт нарушения прав малолетнего пассажира.
Комментарии
Исполнение закона руководством предприятия.
Какие жалобы. Есть Закон. Запрещающий высаживать детей Болваны
12 лет - ранний подростковый возраст. Если история получит развитие, одноклассники зачмырят просто.
Страшно другое. В салоне находились рввнодушные.
30.10.2020 07:14
- гость -
Надо было общественное собрание провести в салоне троллебуса. Выбрать председателя и секретаря.
Родители не причём в этой ситуации... Старый анекдот:
В продуктовый магазин приходит маленький тормознутый мальчик (М) с
большим бидоном. Продавщица(П) спрашивает:
(П)-Тебе чего мальчик.
(М)-Мама сказала сметаны.
(П)-А сколько мама сказала - литр, два?
(М)-Мама сказала сметаны.
(П)-Так сколько?
(М)-Мама сказала сметаны.
(Так несколько раз - продавщица не выдерживает, берет бидон и наливает под
крышку полный, мальчик берет бидон и идет к выходу)
(П)-А деньги?!?
(М)-Мама сказала в бидоне.