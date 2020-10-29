Такой день. Обыски в районной администрации и неадекватные алтайские водители

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 29 октября. Без коронавируса.

Силовики провели обыски в здании администрации Кулундинского района. Причиной послужило уголовное дело, возбужденное из-за махинаций с ремонтом местной школы.

Жители Алтайского края стали хуже оценивать адекватность местных водителей. Почти половина участников тематического опроса поставили автомобилистам тройку.

Прямые авиарейсы свяжут Иркутск и Барнаул. Полеты будет выполнять авиакомпания "ИрАэро" каждое воскресенье с 8 ноября.

Расписание ряда пригородных поездов в Алтайском крае изменится с 4 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Изменения коснутся семи поездов, которые курсируют по пяти маршрутам.

Барнаулец пожаловался в соцсетях на кондуктора троллейбуса № 6, который высадил его ребенка из-за якобы заблокированной карты. Прокуратура уже заинтересовалась произошедшим и организовала проверку.