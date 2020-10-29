В Алтайском крае могут ужесточить ковидные ограничения. За сутки в регионе скончались еще 14 человек с COVID-19, а барнаульцы решили выйти на пикет из-за ситуации в здравоохранении. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 216 человек заболели COVID-19 в Алтайском крае. Среди них 83 барнаульца. Теперь в регионе 18 781 инфицированный, среди них 1359 детей.
Коронавирусом переболели 15 936 жителей края. За последние сутки из больниц выписали 122 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лежат 2093 человека с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 480 пациентов, 151 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 6419 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии скончались 748 людей с COVID-19 (+14 за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 361 человека.
Правительство Алтайского края совместно с членами регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом 29 октября рассмотрит рекомендации федерального Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в регионах.
На днях вышло постановление главного санитарного врача, в котором предлагают обязать носить маски в лифтах, на парковках и в других местах массового скопления людей. Также главам регионов рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Напомним, в октябре уже вносили изменения в "ковидный" указ. Тогда организациям рекомендовали по возможности ввести гибкий график работы сотрудников и ужесточили масочный режим.
В Барнауле часть ЗАГСов будет работать по воскресеньям для оформления свидетельств о смерти.
Как разъяснили в пресс-службе управления юстиции Алтайского края, режим работы был изменен, чтобы исключить скопления граждан, а также в связи тем, что ЗАГС по Железнодорожному району временно не работает из-за ухода сотрудников на больничный.
В ближайшее воскресенье, 1 ноября, будут открыты отделы ЗАГС по Индустриальному и Октябрьскому районам.
1 ноября в Барнауле собираются провести пикет, на котором выразят недовольство сложившейся ситуацией в здравоохранении Алтайского края.
По словам организаторов, речь идет об очередях в поликлиниках, о том, что скорую приходится ждать сутками, а также о нехватке лекарств.
"Я считаю, что пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен, – пояснил краевед Данил Дегтярев. – У меня есть близкие и знакомые, которые пострадали от неразберихи в этой сфере в последний месяц. К сожалению, есть и летальные исходы. Вот ради того, чтобы их судьбу больше никто не повторил, я и стал соорганизатором этой акции".
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- куда звонить и что делать, если получил положительный результат,
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- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики,
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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Комментарии
18 781 инфицированный-15 936 переболели = 2818 болеют сейчас
В инфекционных госпиталях лежат 2093
2818-2093=725
За время пандемии скончались 748 людей
Допустим, что 725=748, ибо погрешность в статистике!
Вопрос:
Еще 6419 бессимптомных вирусоносителей, которые лечатся на дому больше здоровы или больны?.