Сколько заболевших в Алтайском крае 29 октября?

Еще 216 человек заболели COVID-19 в Алтайском крае. Среди них 83 барнаульца. Теперь в регионе 18 781 инфицированный, среди них 1359 детей.

Коронавирусом переболели 15 936 жителей края. За последние сутки из больниц выписали 122 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лежат 2093 человека с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 480 пациентов, 151 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 6419 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии скончались 748 людей с COVID-19 (+14 за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 361 человека.