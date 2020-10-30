Дорогу засыпало конфетами после столкновения автобуса и "Газели" в центре Барнаула

В Барнауле автобус столкнулся с грузовой "Газелью". От удара у последней сломался кузов, и содержимое рассыпалось по проезжей части.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной. Предположительно, микроавтобус маршрута № 24 въехал в борт грузовика, когда тот проезжал перекресток. Из кузова вывалились преимущественно безалкогольные напитки и кондитерские изделия.

Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 28 октября рейсовый автобус ПАЗ перевернулся на бок в результате столкновения с грузовиком. По предварительной информации, ДТП случилось из-за 38-летнего водителя грузового автомобиля, который не выдержал безопасную дистанцию.