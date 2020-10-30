Дорогу засыпало конфетами после столкновения автобуса и "Газели" в центре Барнаула

В Барнауле автобус столкнулся с грузовой "Газелью". От удара у последней сломался кузов, и содержимое рассыпалось по проезжей части.
Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной. Предположительно, микроавтобус маршрута № 24 въехал в борт грузовика, когда тот проезжал перекресток. Из кузова вывалились преимущественно безалкогольные напитки и кондитерские изделия.
Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 28 октября рейсовый автобус ПАЗ перевернулся на бок в результате столкновения с грузовиком. По предварительной информации, ДТП случилось из-за 38-летнего водителя грузового автомобиля, который не выдержал безопасную дистанцию.
Комментарии
"Среди груза вывалились преимущественно...". Каков оборот!
ну дык самые самые корреспонденты тут пишут, не хухры - мухры
на чьей-то улице - праздник!
30.10.2020 11:39
- гость -
На этом перекрестке постоянно "праздники".
преимущественно безалкогольные
ну безалкогольное не интересно, а в малом преимуществе есть че посерьезнее?
"Кузов сломался"
Гуманитарии отакуе
Что автобусы, что продуктовозы очень резво передвигается как в городе так и на трассе. Камер побольше нужно.
И мозгов.
30.10.2020 12:02
- гость -
Неа! Запретить автобусы и продуктовозы. (не знаю, что такое продуктовозы, но очень хотелось бы...)
Продуктовоз это ваша жоповозка.
Кто виновен. Там светофор работает.
Налетай на сладенькое
Видео просто отличное.
оператор видео пьян или карамелек уже обожрался?