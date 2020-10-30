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"Варианты отрабатываются". Почему в ТЦ "Геомаркет" не будет ковидного госпиталя

, ИА "Амител"
На перепрофилирование ТЦ планировали потратить 100 млн рублей
ТЦ 'Геомаркет' / Фото: amic.ru

ТЦ "Геомаркет" / Фото: amic.ru

В торговом центре "Геомаркет" на пр. Ленина не будут делать госпиталь для больных коронавирусом. Одна из причин, почему решено отказаться от этого здания, – сложности при перепрофилировании.

"Геомаркет" требует серьезного инженерного обеспечения, а это здание не располагает такими возможностями. Его можно довести, но это очень большие вложения. И если этот госпиталь временный, то нужно подумать, есть ли в этом смысл или нет, может быть, лучше найти объект, где быстрее и проще это можно решить", – рассказала amic.ru заместитель гендиректора проектного института "Алтайгражданпроект" Тамара Павленко.

Сейчас проектировщики вместе с администрацией города отрабатывают любые предложения по размещению объектов. Лучше всего, по ее словам, под ковидные госпитали подходят одноэтажные строения с открытым пространством внутри. Однако в Барнауле не так много подобных зданий.

"Город активно разговаривает со многими собственниками, варианты отрабатываются один за другим. В каждом объекте, который рассматривается, есть определенные проблемы, но они все решаемы, только в одном легче, в другом – сложнее. Сделать госпиталь можно везде, наш институт уже "потренировался" и на "Геомаркете", и на ул. Балтийской, 34. Но нужно в первую очередь все-таки определиться с объектом, договориться с собственниками", – говорит Тамара Павленко.

Где планировали сделать ковидный госпиталь?

Рабочая группа при администрации города рассматривала десятки объектов для размещения ковидного госпиталя. Для лечения больных планировали оборудовать даже недостроенный торговый центр на ул. Балтийской, 34.

Владелец объекта – барнаульский предприниматель Андрей Комяков – был готов передать площади Минздраву безвозмездно и даже оплачивать коммунальные расходы. Но здание было не достроено, в нем отсутствовала вентиляция и внутренняя отделка. 

В результате рабочая группа остановилась на "Геомаркете". Площадь объекта – около 9 тыс. кв. метров, на которых можно разместить 600 коек. Для приема пациентов в здании необходимо провести кислород, усилить канализацию, водоснабжение и вентиляцию помещений. На эти работы, по предварительным оценкам, планировали потратить 100 млн рублей.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.10.2020 13:54
- гость -

Есть ещё умные специалисты.

30.10.2020 13:56
- гость -

шел 3574 день обсуждения....

30.10.2020 13:59
- гость -

Может стоит начать оформление земли под ковидное кладбище?

30.10.2020 13:59
- гость -

Даже самую простую задачу можно сделать невыполнимой, если провести достаточное количество совещаний.

30.10.2020 13:59
- гость -

А почему не рассмотреть бывший главный корпус Краевой больницы?

30.10.2020 14:02
гость

заболтают

30.10.2020 14:05
- гость -

Санатории не годятся? В них уже часть инфраструктуры есть, причем медицинского профиля. Обязательно надо вбухать кучу денег, чтобы создать временное учреждение?

30.10.2020 14:05
- гость -

Господи, растрезвонили сначала, потом отказались. А сколько уже на расчеты потратили, позвольте поинтересоваться? На работу комиссий? на выезды на места? Вот бы им сдельную оплату ввести

30.10.2020 14:05
Как то так

30.10.2020 13:59
- гость -
А почему не рассмотреть бывший главный корпус Краевой больницы?

))) Не подсказывайте, пусть сами думают, а то амик читают потом за своё выдают.

30.10.2020 14:11
- гость -

Я действительно не понимаю, и в Барнауле, и в окестностях полно санаториев и профилакториев, которые сейчас вообще не задействованы! Или мы не ищем лёгких путей? Хотя да, у нас же особый путь, свой, через тернии..

30.10.2020 14:14
- гость -

30.10.2020 14:05
Как то так

Если госпиталь для ветеранов, там вроде уже ковидка.

30.10.2020 14:14
Барнаулец

30.10.2020 14:05
- гость -
Санатории не годятся?

А вы уверены, что санатории государственные? Они уже все в частные руки перешли, кому нужны там ковидные. Хрен кто за просто так отдаст.
Вот вам и ответ.

30.10.2020 14:16
котовод

Белокуриха 2.
??? или про нее только говорят а так там поле и горы

30.10.2020 14:20
Гость

Ковидным госпиталем должно быть отдельное здание, а геомаркет? На 1 этаже масса организаций, кафе, а на 2-3 будет больница? Как то это несерьёзно даже, и страшно. И думать об этом надо было весной, когда эпидемия только начиналась, все же знали что это только начало, а сейчас хватились в разгар

30.10.2020 14:22
- гость -

И думать об этом надо было весной, когда эпидемия только начиналась

Для этого надо чтобы в голубом доме сидели люди умеющие думать.

30.10.2020 14:26
Просто я

Дальше обсуждений что-то сдвинется? Где готовые варианты? Геомаркет, Балтийская... Какие ещё варианты есть?

30.10.2020 14:37
- гость -

Шестиэтажка, тубик недостроеннвй

30.10.2020 14:38
гость

или падишах помрет или ишак сдохнет

30.10.2020 14:47
ТитовХоспиталь

Дворец спорта - под ковидку! Там места хватит больным. 1000 коек. Легко. Собственник его - социально ответственный, не окажет. Да и должок у него перед обществом.

30.10.2020 14:48
newozmochno

Нечего не могут и не умеют!!!!!!!!!!!Мозгов нет на добрые актуальные дела ,только на негатив!!!!!!!!! Только могут указать маски носить! Хорошо получается Лес рубить,сносить исторические здания,точечную стройку , строить ненужные ТЦ и во все услышания говорить - ВЕЗДЕ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это их клише которому 30 лет!!А коснись реальных дел,только бесконечные разговоры не о чем!!За 8 месяцев текущего года не меньше трех раз Федеральный центр переводил в край деньги порядка 60 млрд.рублей И не разу власти не отсчитались где они, на что пошли?????????????!!!!!!!

30.10.2020 14:55
- гость -

Хозяин геомаркета просто похоже не "занес". Все просто.

30.10.2020 14:56
гость

Темп

30.10.2020 15:03
Вано

Любой из заброшенных цехов заводов доль проспекта Космонавтов прекрасно подойдет под задумку властей.

30.10.2020 15:05
- гость -

Что тут думать? Ленина, 59 вполне подойдёт. Если походить по городу, столько всяких помещений занимает куча чиновников под вывеской "Министерство...". Реальных дел там крайне мало, если вообще есть. В основном абсолютно бесполезные бумаги перекладывают и распечатывают. Есть ещё хорошо оборудованное здание на ул.Анатолия, тем более, что множество депутатиков больны. Врача к ним!

30.10.2020 15:05
- гость -

"может быть, лучше найти объект, где быстрее и проще это можно решить..."(с)

да конечно, само пройдет, пока будут совещаться

30.10.2020 15:10
- гость -

30.10.2020 15:05
- гость -
да, да, видел я в администрации работничка.. как-то мне пришлось там целый день находится в кабинете по своей работе.. сидел там один молодой важный чел. и целый день листик из одной стопочки возьмет, в руках покрутит и в другую стопочку положит

30.10.2020 15:16
Злая гостья

Достраивать туб.больницу в Алтайке на эти деньги срочно.

30.10.2020 15:25
Итальянец

Идеально подходит шестиэтажка на Потоке. Или жду пока такое красивое здание развалится и очередную высотку воткнут?

30.10.2020 15:25
- гость -

Карандин- арена, Титов-арена. И даже стадион Динамо

30.10.2020 15:37
- гость -

Пока совещания проводят, люди болеют и гибнут. Позор руководству.

30.10.2020 15:51
- гость -

Страна говорунов.
По тв обсасывали украину, переключились на беларусь, выхлопа никакого.

30.10.2020 15:55
- гость -

30.10.2020 14:48
newozmochno
Нечего не могут

полностью поддерживаю!!!!
а еще народ за критику - легковесным называют, ничего не значащим, в открытую.
не так ли господин А.В.Т.

30.10.2020 15:56
- гость -

Могут!!!! Налоги сделали самыми высокими при самой низкой зарплате алтайские власти, за это их и ценят в федеральном центре.

30.10.2020 16:16
Doktor

Пока думают-гадают народ перемрет и эпидемия на спад пойдёт. Как обычно, к открытию и закрывать пора будет. Интересно, а кто у них работать будет и обслуживать 1000 коек? Сейчас люди гибнут из-за отсутствия необходимого количества аппаратов ИВЛ! И препаратов в госпиталях нет! Лечить не чем!!!!!!!

30.10.2020 16:58
Гость

В таком случае есть Гипермаркет! Там один этаж. А если бы летом еще думали,
конечно здание шести-этажки можно было давно до ума довести, все таки готовая больница!!!

30.10.2020 16:59
- гость -

кому война, a кому мать родна

кто выбирал мэра Барнаула?

30.10.2020 17:08
- гость -

В Новоалтайске на улице Чернова имееться здание медицинскогоского училища, на балансе крайздрава. Пустующее, с кап.ремонтом, общежитием, всеми коммуникациями. И морг недалеко.

30.10.2020 17:09
- гость -

Кароче ребята, давайте просто мне 100 млн, нафиг деньги такие сливать во временные проекты. Построю за неделю, найму 20 китайцев, все сделают как нада. Это не распил вам. Гарантия качества.

30.10.2020 17:11
- гость -

Посчитали наверное, после распила бабла не хватает на перепрофилирование.

30.10.2020 17:22
гость

Раньше об этом думать надо было, ещё весной !

30.10.2020 17:39
- гость -

Думать стали когда бабки дали, хоть думай хоть не думай. Нет бабосов - и думать не о чем.

30.10.2020 17:55
- гость -

Думать стали когда бабки дали, хоть думай хоть не думай. Нет бабосов - и думать не о чем.

Нет бабосов- в первую очередь думать надо, варианты просчитывать, и под готовые проекты деньги выбивать, а не ждать пока другие, более активные выбьют

30.10.2020 19:06
гость

просто раньше можно было просто говорильней заниматься, а сейчас нужно конкретные дела делать и решения принимать и хопа - этого никто не умеет оказывается, все проявилось в трудной ситуации, кто чего стОит

30.10.2020 19:25
Гость

Опять же не могу понять?.... началось все в марте, явно знали, чтоб все страшное впереди.... Сейчас думают где найти площадь под ковидный госпиталь....

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