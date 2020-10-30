"Варианты отрабатываются". Почему в ТЦ "Геомаркет" не будет ковидного госпиталя

В торговом центре "Геомаркет" на пр. Ленина не будут делать госпиталь для больных коронавирусом. Одна из причин, почему решено отказаться от этого здания, – сложности при перепрофилировании.

"Геомаркет" требует серьезного инженерного обеспечения, а это здание не располагает такими возможностями. Его можно довести, но это очень большие вложения. И если этот госпиталь временный, то нужно подумать, есть ли в этом смысл или нет, может быть, лучше найти объект, где быстрее и проще это можно решить", – рассказала amic.ru заместитель гендиректора проектного института "Алтайгражданпроект" Тамара Павленко.

Сейчас проектировщики вместе с администрацией города отрабатывают любые предложения по размещению объектов. Лучше всего, по ее словам, под ковидные госпитали подходят одноэтажные строения с открытым пространством внутри. Однако в Барнауле не так много подобных зданий.

"Город активно разговаривает со многими собственниками, варианты отрабатываются один за другим. В каждом объекте, который рассматривается, есть определенные проблемы, но они все решаемы, только в одном легче, в другом – сложнее. Сделать госпиталь можно везде, наш институт уже "потренировался" и на "Геомаркете", и на ул. Балтийской, 34. Но нужно в первую очередь все-таки определиться с объектом, договориться с собственниками", – говорит Тамара Павленко.

Где планировали сделать ковидный госпиталь?

Рабочая группа при администрации города рассматривала десятки объектов для размещения ковидного госпиталя. Для лечения больных планировали оборудовать даже недостроенный торговый центр на ул. Балтийской, 34.

Владелец объекта – барнаульский предприниматель Андрей Комяков – был готов передать площади Минздраву безвозмездно и даже оплачивать коммунальные расходы. Но здание было не достроено, в нем отсутствовала вентиляция и внутренняя отделка.

В результате рабочая группа остановилась на "Геомаркете". Площадь объекта – около 9 тыс. кв. метров, на которых можно разместить 600 коек. Для приема пациентов в здании необходимо провести кислород, усилить канализацию, водоснабжение и вентиляцию помещений. На эти работы, по предварительным оценкам, планировали потратить 100 млн рублей.