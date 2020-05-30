Уже не тот формат. Барнаульский бизнесмен меняет концепцию ТРЦ из-за пандемии

В Барнауле временно приостановлено строительство торгового центра на ул. Балтийской, 34. Собственник объекта бизнесмен Андрей Комяков (владеет сетью аптек "Губернский лекарь" и компанией "Строительная перспектива") рассказал amic.ru, что решил изменить концепцию объекта, потому что прежняя потеряла актуальность.

"Станет ясно к осени"

Строить ТРЦ на пересечении улиц Шумакова и Балтийская начали в ноябре 2017 года. Общая площадь объекта – почти 20 тысяч квадратных метров. Рядом со зданием появится парковка на 400 машино-мест. Бизнесмен изначально рассчитывал, что часть первого этажа отдадут под сельхозрынок, продуктовые и другие магазины.

Однако потом решил остановиться на концепции "классического" торгово-развлекательного центра с якорным продуктовым арендатором, вещевым ретейлом и детской игровой зоной. Сейчас предприниматель уверен: эту концепцию необходимо сменить.

"Мы вели переговоры с рядом продовольственных сетей, дошли до получения технического задания на инженерные сети, а потом началась пандемия. Поэтому решено пока приостановить работы: сети делают под конкретных арендаторов, а мы не знаем, кто займет ТРЦ. Здание уже готово, осталась чистовая отделка, благоустройство и "инженерка", – говорит Андрей Комяков.

По его словам, возможно, объект ждет очередное переформатированное. Правда, что именно будет в ТРЦ, предприниматель пока не знает.

"Сейчас строить ТЦ с детской зоной, в которую еще года два никто детей не поведет, наверное, не самое правильное решение. Я не представляю родителей, которые через один-два месяца отправятся в ТРЦ. Может, вообще придется сделать продуктовый рынок. Концепция непонятна совершенна. Но по тому проекту, который был разработан, строить нецелесообразно. Ждем, может быть, к осени станет что-то ясно. Кредитов нет, денег мы никому не должны, поэтому и проблем нет", – говорит Комяков.

По условиям аренды земельного участка, торговый центр должны сдать до 2021 года, поэтому у предпринимателя еще есть время на завершение работ.

Участок с историей

Земельный участок на пересечении ул. Шумакова и Балтийской с 2007 года арендовала московская компания "ИМИ", которая в 2011 году построила в городе ТРЦ "Весна". Фирма рассчитывала, что в Индустриальном районе города возведет ТРЦ "Весна-2".

Однако работы на участке так и не начались, поэтому в 2014 году участок вернули в ведение Главного управления имущественных отношений Алтайского края. В 2016 году землю повторно выставили на торги. За участок боролись Андрей Комяков и экс-арендатор "ИМИ". В результате на аукционе вновь победила московская компания, предложившая 23,2 млн рублей. Барнаульский предприниматель был готов отдать 23 млн рублей. Однако "ИМИ" во второй раз так и не начала строительство и земля отошла Андрею Комякову.