Барнаульский повар устроил праздничный обед для врачей ковидного госпиталя

Шеф-повар из Барнаула устроил праздничный ужин для 72 сотрудников госпиталя ветеранов, который перепрофилирован в ковидную больницу. Мужчина подчеркнул, что врачи сейчас на передовой и он захотел их поблагодарить.

"Узнали через знакомого врача, как можно все организовать. Хотелось, чтобы улыбка появилась на их лицах. Они ведь обычные люди, как мы, но им так не просто. Я, честно, не хотел бы оказаться на их месте сейчас, потому что это сложно – видеть, как людям тяжело, как они умирают. А они это видят каждый день", – рассказал Павел Климонтов порталу "Сиб.фм".

Увидеть врачей Павлу и его жене не удалось, но положительные отзывы от них семье все-таки передали.

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