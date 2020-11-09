За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 21 798 новых случаев коронавируса. Это очередной рекорд с начала эпидемии в стране. Общее число заразившихся достигло 1 796 132 человек, информирует федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+6897). Второе место занимает Санкт-Петербург (+1403), третье – Московская область (+660). Алтайский край, в котором выявили 231 нового инфицированного, находится на 17-м месте.

Из больниц выписали еще 10 722 человек, всего выздоровел 1 335 141 пациент. С подтвержденным COVID-19 скончались еще 256 пациентов, всего с начала пандемии зарегистрировали 30 793 летальных исхода.