Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 13 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 884. Коронавирус стал причиной смерти у 436 человек.
За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 231 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 265 человек. Выздоровели 17 834 человека.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 80, Бийск – 15, Рубцовск – 11, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Алейск – 8, Белокуриха, Благовещенский, Краснощековский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Завьяловский, Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский – по 2 заболевших, Бурлинский, Каменский, Новичихинский, Суетский районы – по одному заболевшему.
На 9 ноября в тяжелом состоянии находится 641 пациент, из них 182 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 662 койки.
Как уже сообщал amic.ru, ранее специалисты объяснили большую погрешность тестов на коронавирус. В лабораториях считают, что виноваты как медики, так и сами пациенты.
Комментарии
Нужно тогда писать так:
"13 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА И МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
А то как-то однобоко все получается.
13:50 +++++++++++++++
Новосибирский ЗАГС еще 2 ноября выдал статистику по смертности в регионе за октябрь.
А наш ЗАГС до сих пор молчит... согласуют цифры?...
Да,умерли люди под контролем..все контролируется и идет по расписанию..
Вот просто интересно у Томнеке и Попова мальчики кровавые во сне не беспокоят, мирное время а сводки как с боев
Сводки статистики 360 тчсяч убыль населения страны за 8 месяцев, вот это прорыв....на тот свет, вот так рванули....
Все под контролем.
В Бийске навернулся единственный аппарат КТ, который был на всю Бийскую зону... Аппарату было 20 лет...
www.biwork.ru/news/edinstvennyj-na-vsu-bijskuu-zonu-apparat-komputernoj-tomografii-sloman
Так, что теперь статистика еще "интереснее" будет...
у нас за октябрь +1500 смертей к среднемесячному многолетнему