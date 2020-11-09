Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 13 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 884. Коронавирус стал причиной смерти у 436 человек.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 231 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 265 человек. Выздоровели 17 834 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 80, Бийск – 15, Рубцовск – 11, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Алейск – 8, Белокуриха, Благовещенский, Краснощековский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Завьяловский, Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский – по 2 заболевших, Бурлинский, Каменский, Новичихинский, Суетский районы – по одному заболевшему.

На 9 ноября в тяжелом состоянии находится 641 пациент, из них 182 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 662 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ранее специалисты объяснили большую погрешность тестов на коронавирус. В лабораториях считают, что виноваты как медики, так и сами пациенты.