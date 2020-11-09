Алтайский ученик украл два ноутбука из кабинета директора школы

В одной из школ Усть-Канского района Республики Алтай 16-летний ученик подозревается в краже двух ноутбуков из кабинета директора.

Как пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай, накануне в дежурную часть обратиласьруководитель учебного заведения и рассказала, что неизвестные похитили из ее кабинета два ноутбука.

Сотрудники уголовного розыска задержали учащегося школы, который ранее уже совершал преступления. В ходе разбирательств подросток признался и рассказал подробности произошедшего.

Выяснилось, что побывав в кабинете директора школьник заприметил новые ноутбуки, которые предназначались для класса информатики. В последний день учебы перед каникулами подросток специально оставил одно из пластиковых окон в своем классе приоткрытым и вечером проник в закрытую школу.

С помощью отвертки злоумышленник снял одно из стекол на входной двери в кабинет директора и похитил оттуда ноутбуки, после чего пошел домой. Компьютеры подросток спрятал в бане и собирался их продать.

Имущество изъяли, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".