Школьников и детсадовцев Алтайского края кормили поддельным маслом

Коммерческий директор двух предприятий предстанет перед судом за поставку фальсифицированного масла в образовательные учреждения региона. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, в период с апреля 2015 г. по апрель 2018 г. коммерческий директор ООО "Монолит-22" и ООО "Магнум", которые выиграли тендер на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения региона, занималась хищением денег.
Женщина и трое ее сообщников, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, под видом качественного сертифицированного сливочного масла поставляли в 232 детских сада, интернаты и школы фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения.
Ущерб от мошенничества превысил 47 млн рублей. Уголовное дело направили в суд, сообщили amic.ru в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Комментарии
вот где то она документы печатала, обходила систему то??? Так и с НДС рисовальщиками - они обанкротят честный бизнес, сил уже не осталось бороться с ними! А камеральщикам наверное все равно, с кого взыскивать - с завода гарантированно, он никуда не ликвидируется же!
47 лямов.. и так везде копните еще, молоко, мясо, и пр...
А генеральный директор об этом знать не знал
Кто контролировал закупки на аукционе? Ну кто в долях от небожителей?
А надзорные органы в доле были, или же проявили халатность - почему никто их них не под судом?!
а потому что там круговая порука
А разве в стране есть молочные продукты без пальмы и китайского порошка?
Главное при капитализме - получение прибыли, вот как умели, так её и получали...
Как хищения, подделки и взятки - так в основном связано с тендерами...Давайте спросим может вначале с того (ДАМ), кто их продвигал?!
То есть никого не смутило, что дети ели что попало? Всех заинтересовали только деньги и степень виновности руководителей. Пусть едят технические масла да?
Люди, что с нами случилось? Почему такое стало возможным? У этих поставщиков нет детей, внуков? А повара, заведующий детскими садами не могли масло от маргарина отличить? Боже, сделай мир лучше!