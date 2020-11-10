Школьников и детсадовцев Алтайского края кормили поддельным маслом

Коммерческий директор двух предприятий предстанет перед судом за поставку фальсифицированного масла в образовательные учреждения региона. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, в период с апреля 2015 г. по апрель 2018 г. коммерческий директор ООО "Монолит-22" и ООО "Магнум", которые выиграли тендер на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения региона, занималась хищением денег.

Женщина и трое ее сообщников, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, под видом качественного сертифицированного сливочного масла поставляли в 232 детских сада, интернаты и школы фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения.

Ущерб от мошенничества превысил 47 млн рублей. Уголовное дело направили в суд, сообщили amic.ru в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.