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Новости

Школьников и детсадовцев Алтайского края кормили поддельным маслом

, ИА "Амител"
Коммерческий директор фирм-поставщиков предстанет перед судом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коммерческий директор двух предприятий предстанет перед судом за поставку фальсифицированного масла в образовательные учреждения региона. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, в период с апреля 2015 г. по апрель 2018 г. коммерческий директор ООО "Монолит-22" и ООО "Магнум", которые выиграли тендер на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения региона, занималась хищением денег.

Женщина и трое ее сообщников, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, под видом качественного сертифицированного сливочного масла поставляли в 232 детских сада, интернаты и школы фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения.

Ущерб от мошенничества превысил 47 млн рублей. Уголовное дело направили в суд, сообщили amic.ru в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.11.2020 12:43
гость

вот где то она документы печатала, обходила систему то??? Так и с НДС рисовальщиками - они обанкротят честный бизнес, сил уже не осталось бороться с ними! А камеральщикам наверное все равно, с кого взыскивать - с завода гарантированно, он никуда не ликвидируется же!

10.11.2020 13:05
- гость -

47 лямов.. и так везде копните еще, молоко, мясо, и пр...

10.11.2020 13:09
- гость -

А генеральный директор об этом знать не знал

10.11.2020 13:17
- гость -

Кто контролировал закупки на аукционе? Ну кто в долях от небожителей?

10.11.2020 13:20
- гость -

А надзорные органы в доле были, или же проявили халатность - почему никто их них не под судом?!

10.11.2020 13:21
- гость -

а потому что там круговая порука

10.11.2020 13:27
гость

А разве в стране есть молочные продукты без пальмы и китайского порошка?

10.11.2020 13:37
- гость -

Главное при капитализме - получение прибыли, вот как умели, так её и получали...

10.11.2020 13:47
ПЕТР

Как хищения, подделки и взятки - так в основном связано с тендерами...Давайте спросим может вначале с того (ДАМ), кто их продвигал?!

10.11.2020 14:10
Гость

То есть никого не смутило, что дети ели что попало? Всех заинтересовали только деньги и степень виновности руководителей. Пусть едят технические масла да?

10.11.2020 14:12
Татьяна

Люди, что с нами случилось? Почему такое стало возможным? У этих поставщиков нет детей, внуков? А повара, заведующий детскими садами не могли масло от маргарина отличить? Боже, сделай мир лучше!

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