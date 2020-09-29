Из-за коронавируса летний турпоток в Алтайском крае упал на треть

Летний турпоток в Алтайском крае упал на 36% из-за коронавируса, заявил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых во время онлайн-форума.

По его словам, туристско-экскурсионный поток в регионе за июнь-август составил 640 тысяч человек, тогда как в 2019 году за аналогичный период было миллион человек.

Дешевых подчеркнул, что в основном туристы приезжали из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и других регионов Сибири. Также Алтайский край посещали гости из европейской части страны, чему поспособствовал запуск новых чартерных программ.

При этом чиновник подчеркнул, что из-за пандемии турпоток в регионе начался с большим запозданием (санатории открылись 8 июня, турбазы – 27 июня) и в июле-августе загрузка объектов туризма превышала 50%, а в главных туристских территориях региона, таких как Алтайский район, Белокуриха, Горный Чарыш, и вовсе достигала 90-100%.

И хоть прошлогодних показателей достичь не удалось, столь непростой турсезон выявил ряд проблем, отмечает чиновник. По его словам, совместно с бизнесом предстоит работать над вызовами, связанными с качеством услуг, наличием мест повышенного комфорта и безопасного отдыха.