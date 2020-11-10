В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю добавили номера телефонов, по которым можно получить интересующую информацию о постановлении о самоизоляции, которое выдают лицам, контактировавшим с больными коронавирусом.

На вопросы, касающиеся соответствующей темы, ответят по номерам 8 (3852) 24-28-62, 24-29-69, 24-99-59, 24-99-66, 66-54-27 и 66-54-33.

В ведомстве напомнили, что статус контактных лиц устанавливается по информации "Центра гигиены и эпидемиологии". То есть если в центре нет информации о контакте с больным, то представители Роспотребнадзора ничем тут помочь не могут.

Связаться с учреждением для подачи информации о контактах лиц с подтвержденным ковидом можно по телефонам 8 (3852) 50-68-23, 50-68-25 или по электронной почте mail@altcge.ru. К письму следует прикрепить ФИО больного, дату рождения и дату получения положительного анализа на COVID-19.