На Алтае пьяный водитель устроил жесткое ДТП рядом с АЗС

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
25-летний житель Турочакского района не справился с управлением Nissan Bluebird, в результате чего автомобиль перевернулся, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Авария произошла рядом с АЗС на участке Чуйского тракта между селами Дубровка и Карлушка. При опрокидывании пострадал 24-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали.
Полицейские выяснили, что водитель сел за руль в нетрезвом виде. Против него возбудили административное дело за управление транспортом в состоянии опьянения.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее amic.ru писал, что вечером 12 ноября на участке дороги Барнаул – Заринск столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.
Комментарии