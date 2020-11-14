На Алтае пьяный водитель устроил жесткое ДТП рядом с АЗС

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

25-летний житель Турочакского района не справился с управлением Nissan Bluebird, в результате чего автомобиль перевернулся, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла рядом с АЗС на участке Чуйского тракта между селами Дубровка и Карлушка. При опрокидывании пострадал 24-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали.

Полицейские выяснили, что водитель сел за руль в нетрезвом виде. Против него возбудили административное дело за управление транспортом в состоянии опьянения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что вечером 12 ноября на участке дороги Барнаул – Заринск столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.