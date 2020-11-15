Такой день. Коммунальный потоп в Барнауле и серьезное ДТП на алтайской трассе

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 15 ноября. Без коронавируса.

Очевидцы в социальных сетях рассказали о том, что на улице Островского в Барнауле загорелся автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Серьезное ДТП произошло на трассе Барнаул – Ребриха. По предварительным данным, пострадала женщина.

Между тем, с начала месяца в Алтайском крае произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Большинство из них случилось в ночное время в населенных пунктах.

Вечером 14 ноября спасателям поступило сообщение о том, что в закрытой квартире находится мужчина. Ему стало плохо, но медики не могут попасть внутрь.

56-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестные похитили у нее 661 тысячу рублей. Мошенники использовали одну из самых распространенных схем.

Очевидцы рассказали об обширном затоплении из-за коммунальной аварии. Барнаульцы уже соревнуются в иронии в комментариях под видеозаписью.