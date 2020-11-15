Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 231

Число зараженных в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти, а в барнаульском ковидном госпитале скончался директор гимназии №27. О главном из темы "коронавирус на Алтае" за 15 ноября — в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 238 новых заболевших коронавирусом.
По муниципалитетам новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 57, Бийск – 21, Рубцовск – 20, Заринск – 9, Новоалтайск, Благовещенский, Павловский районы – по 7 заболевших, Тальменский район – 6, Белокуриха, Кулундинский район – по 5 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Локтевский, Михайловский, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Славгород, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кытмановский, Первомайский, Смоленский, Третьяковский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Новичихинский, Панкрушихинский, Суетский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 22 683 человека.
В Барнауле в возрасте 63 лет ушел из жизни директор гимназии № 27 Василий Пирожков.В последнее время он проходил лечение в ковидном госпитале.
Пирожков был заслуженным учителем России. Директором гимназии он работал с 1989 года.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 96 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус подтвердился у 29 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у 13 жителей Майминского района; у шести жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Турочакского района; у пяти жителей Чойского района; у трёх жителей Шебалинского района; у двух жителей Онгудайского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Усть-Коксинского района.
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