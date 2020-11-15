Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 231

Умер директор гимназии №27

В Барнауле в возрасте 63 лет ушел из жизни директор гимназии № 27 Василий Пирожков.В последнее время он проходил лечение в ковидном госпитале.

Пирожков был заслуженным учителем России. Директором гимназии он работал с 1989 года.