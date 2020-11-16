Пьяного водителя грузовика нокаутировали за ДТП в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Автолюбитель в Барнауле устроил самосуд над пьяным водителем грузовика за то, что он врезался в легковушку, в которой находились двое детей, рассказала amic.ru местная жительница.

Авария произошла вечером 16 ноября рядом с домом № 80 на улице Челюскинцев.

"Водитель иномарки вышел, увидел, что он пьяный, и ударил его, тот упал и встать не мог", – рассказала горожанка.

По ее словам, еще до приезда медиков и полицейских ему удалось подняться.

К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. На ней увезли двоих детей, которые находились на заднем сиденье легкового автомобиля.