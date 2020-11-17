Барнаулец покупал колеса через интернет и стал жертвой мошенников

35-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил правоохранителям, что при покупке колес для автомобиля в интернете злоумышленники похитили у него более 18 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, на одном из сайтов мужчина нашел интересующее его сообщение о продаже. Через некоторое время с ним связалась девушка, которая затем выслала счет для оплаты на электронную почту.

"Мужчина перевел на указанный счет сумму в размере более 18 тысяч рублей, отправил продавцу чек об оплате и стал дожидаться прибытия товара в назначенный срок. Прошло время, гражданин неоднократно пытался связаться с продавцом по телефону, писал на электронную почту, однако ответа так и не получил", – говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".