В Рубцовске уже неделю не делают платные тесты на ковид

Рубцовский Диагностический центр приостановил платное тестирование на коронавирус. По информации районной газеты "Местное время", посетители медучреждения уже более недели не могут получить эту услугу.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края уточнили, что ситуация возникла из-за болезни четырех сотрудников лаборатории медучреждения.

Вместе с тем тестирование медицинских работников и пациентов, которых направляют на процедуру врачи, продолжается в штатном режиме.

Сроки возобновления платной услуги пока не называют. Совсем не обязательно, что они совпадут с датой выхода на работу заболевших медиков, так как нагрузка на Диагностический центр в настоящее время достаточно высокая, констатировали в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к COVID-19 в частных лабораториях пустой тратой денег.