Компьютерный томограф починили в Камне-на-Оби

В центральной районной больнице Камня-на-Оби возобновили работу единственного компьютерного томографа, который сломался в субботу, 14 ноября. Об этом сообщает "Катунь 24".

Как отмечается, вышедшее из строя оборудование мастер починил за один день. Пока устройство было сломано, пациентам с подозрением на пневмонию делали рентген.

Уточняется, что в среднем за сутки в Камне-на-Оби проводят от 80 до 100 обследований. Помимо горожан, томограф обслуживает жителей Каменского, Баевского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского и Завьяловского районов.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 234 случая COVID-19, шесть пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 23 620, а количество летальных случаев достигло отметки 1000 человек.