Еще один аппарат КТ сломался в Алтайском крае

Единственный аппарат компьютерной томографии сломался в Камне-на-Оби, пишут "Каменские известия" со ссылкой на краевой Минздрав.

Как отмечается, оборудование вышло из строя в субботу, 14 ноября, а уже во вторник, 17 ноября, в Камень-на-Оби выехала ремонтная бригада. Починить аппарат планируют к следующему дню.

Напомним, что на прошлой неделе в Алтайском крае сломалось два аппарата компьютерной томографии. 9 ноября техника вышла из строя в Бийске, а чуть позже поломка случилась и в Рубцовске. Позже стало известно, что в регион поступило шесть новых аппаратов КТ. Один из них уже запустили в Алейске, а оставшиеся пять тестируются в больницах Барнаула и Рубцовска.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 235 случаев COVID-19 и восемь смертей. Всего в регионе заразились свыше 23 тысяч человек, 980 из них скончались.