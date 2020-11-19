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1 тысяча человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе зарегистрировали 234 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло отметки 1000 человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали шесть летальных исходов среди заболевших ковидом. Об этом сообщает краевой оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также за сутки лабораторно подтвердили 234 новых случая заражения. Общее число инфицированных в Алтайском крае с начала эпидемии выросло до 23 620 человек. Выздоровел 20 161 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Рубцовск – 20, Бийск –17, Новоалтайск – 11, Алейск – 9, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Яровое – 7, Благовещенский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии на 19 ноября находятся 584 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключен 151. В ковидных госпиталях остаются свободными 1572 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ученые обнаружили, что вирус в Алтайском крае, как и еще в 12 регионах России, мутировал. Однако эти изменения никак не сказываются на тяжести течения COVID-19.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.11.2020 11:10
- гость -

Когда уже снижение???
Такое ощущение что все вокруг уже перелели

19.11.2020 11:13
- гость -

Обгонят косоглазые истинных арийцев
С наименьшими потерями

19.11.2020 11:23
гость

Если без подогнанной статистики? В реальности больше , потому как тест не делают обязательно, диагноз ставят ОРВИ, в больницу повезут , только если задохнешься. Лекарства достаешь с помощью друзей по всему краю, потом еще и реабилитация самостоятельно! Врагу не пожелаешь этой заразы! Берегите себя, носите маски хотя бы, самоизолируйтесь если температура и признаки!

19.11.2020 11:24
- гость -

Интересно, как эта цифра согласуется с ростом смертности по месяцам. Вызывает сомнения.

19.11.2020 11:32
- гость -

В Новосибирской области цифры гораздо ниже. Так их СМИ почитаешь, так там катастрофа...А у нас все гудд...Подумаешь, всего то 1000...

19.11.2020 11:42
Гость

Да и не 1000, а больше

19.11.2020 12:01
гость

с отрицательным тестом один фиг лежат в ковидном, соседка 75% поражения легких было, а тест отрицательный. тьфу тьфу тьфу выкарабкалась

19.11.2020 12:04
- гость -

19.11.2020 11:42
Гость

В реальности в разы больше!

19.11.2020 12:08
- гость -

За год !!!! 1000 человек!!! В Алтайском крае население составляет 2300 000 человек. 1000 человек это всего 0,043 процента!!! Почему стала секретной информация об обычной (не от короновируса) смертности. Зачем нагнетается истерия!? Люди начинают от собственной мнительности и паники болеть и умирать. Вывод напрашивается один - ГЕНОЦИД.

19.11.2020 12:28
- гость -


19.11.2020 12:08
- гость -
Так для того и нагнетается паника, чтобы пополнялись карманы нужных людей! Люди в панике скупают маски, антисептики, лекарства, делают ПЛАТНО тесты на ковид... А если не нагнать страху, то и никто и покупать это не станет в таких объемах!

19.11.2020 12:32
- гость -

Президент Владимир Путин назвал резкий рост числа заболевших, проявившийся в отдельных регионах, признаком преступной халатности. «Я знаю, о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю. По&#8209;другому я не могу это назвать», – сказал он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. Губернаторов, которые не успеют подготовиться к росту заболеваемости, Путин пообещал привлечь к ответственности «не только административного характера».

Все, что нужно знать об ожидаемой статистике.

19.11.2020 12:40
Гость

Гость 12.08. Видимо, Вам повезло. Никто из Вашего окружения не умер и не переболел тяжело. Видимо, в вакууме живете, мало общаетесь. Переболеете - другое мнение будет.

19.11.2020 12:45
- гость -


19.11.2020 12:40
Гость
Ошибаетесь! Я, жена и ребенок (ему 20 лет уже) болели и все нормально - панику не разводили! Умерло несколько знакомых, вот только причина - больницы не принимали и не оказали вовремя помощь!

19.11.2020 12:56
- гость -

19.11.2020 11:32
- гость -

в крае в статистике при заболевши 23 400 смертность была 1.98%
а у Новосибирска при заболевших 20 540 смертность 3.27%

так что там обоснованно сми вопят

19.11.2020 13:28
- гость -

Заболеваемость объективно снизилась,переболели более половины и сейчас среди знакомых и родственников больше перебллевших,кто-то с подтвержденным,большинство с теми же симптомами ,но тест никто им не стал делать. А цифры всё примерно те же в статистике. Кто-нибудь этим цифрам верит? А этим ,кторисуетцифры?

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