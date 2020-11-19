1 тысяча человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло отметки 1000 человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали шесть летальных исходов среди заболевших ковидом. Об этом сообщает краевой оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также за сутки лабораторно подтвердили 234 новых случая заражения. Общее число инфицированных в Алтайском крае с начала эпидемии выросло до 23 620 человек. Выздоровел 20 161 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Рубцовск – 20, Бийск –17, Новоалтайск – 11, Алейск – 9, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Яровое – 7, Благовещенский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии на 19 ноября находятся 584 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключен 151. В ковидных госпиталях остаются свободными 1572 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ученые обнаружили, что вирус в Алтайском крае, как и еще в 12 регионах России, мутировал. Однако эти изменения никак не сказываются на тяжести течения COVID-19.